Copiii au luat vacanță, iar românii se pregătesc să plece în concedii. Mulți dintre ei planifică să plece în Grecia și cer informații pe grupurile de pe Facebook.

Unii caută în continuare locul în care să-și petreacă vacanță, iar criteriile sunt diverse.

Un român vrea să găsească o zonă în care să nu întâlnească conaționali și cere sfaturi în această privință pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook:

"Îmi puteți spune o regiune în Grecia unde merg cel mai puțin românii? Nu că aș avea ceva cu neamul nostru, dar aș vrea să am impresia că am plecat în concediu in străinătate"

Ce răspunsuri a primit

"Depinde de luna în care doriți vacanța. În septembrie, după data de 15 când copiii încep școala veți întâlni români care caută liniștea în insule mai îndepărtate. Samothraki de exemplu e o insulă în care sunt mai mult turiști nemți și francezi în septembrie."

"Păi să ne spuneți unde și când ați vrea să mergeti, și noi toți vom sta acasă sau în alte locuri atunci."

"Eu ți-aș da câteva indicații, da risc să mă pomenesc în august cu tot neamul de la Decebal încolo și adio Grecia cu tradiție și mâncăruri bune, se transformă ca în Thassos într-un Eforie Nord plin de conaționali care sparg difuzoarele cu manele, la restaurant hamsie, mititei și bere, iar pe plajă lasă în jur numai coji de semințe, sticle goale și chiștoace de țigări înfipte în nisip. Să nu vorbim de șezlongurile din primele rânduri care sunt gratuite dacă faci consumație, pe care niciodată nu le găsești libere pentru că, care mai de care își atârnă sutiene, chiloți, prosoape, încă de la 5 dimineața, pentru a veni pe urmă la 10 pe plajă. Cred că nu am uitat nimic."

"La Kamena Vourla. De câte ori am fost, o singură dată am auzit vorbindu-se românește."

"Din cauza recomandărilor voastre află toți locurile și o să fie pline de români "iubitori de semeni""

"Eu am găsit o dozaă de Ursus, goala, îngropată în nisip, pe o insulă nelocuită, din mijlocul oceanului. Slabe șanse să găsiți vreun loc fără români."

"Insula Amorgos, Cicladele Mici. E prea departe de România și nu e suficient de luxoasă pentru români."

"Noi avem o cunoștință, merge în Lemnos, nu cred că-s români pe acolo. Însă este vântos, Samotraki. Tot vântos, știu pe cineva mergea pentrut vânt, pentru sporturi pe apă. Nici în Corfu nu prea am văzut, într-o săptămână am întâlnit o familie la hotel și una pe una din plajele cu nisip fin. Noi la hotel aveam plajă cu nisip, cred că adus și de pe plajă amenajată se intraă pe scări direct în apa adâncă plină de pești, noi și englezoii eram cu copiii acolo, românii cu copii nu merg dacă nu e intrarea lină. Acum ceva ani am fost în Evia, chiar nici un român. Insule în general în care se ajunge cu avionul."

"Ithaka cred că este cea mai puțin frecventată dintre insulele ionice. O altă variantă, ceva mai accesibilă, ar fi Kefalonia."

"Poate cele mai "fără români" sunt Paxos și Antipaxos, la Ionice!"

"În Lemnos, în luna august am întâlnit o singură familie de români."

"Noi am fost anul trecut în Stavros. Nu am văzut români."

"Astros, Peloponez! Cu siguranță nu veți găsi români turiști. Doar câteva cameriste!"

"Eu ți-aș recomanda ceva cu sârbi, să vezi pe urmă ce-i cauți pe români."

"Allonissos....de asta am ales și noi această insulă îndepărtată."

"Recomand insulele Ciclade."

"Cunosc senzatia, eu recomand insulele mai scumpe Mykonos și Santorini."

"Încercați în Pelion."

"Du-te în Paralia Katerini, dar vorbești tu altă limbă decât româna să pari străin."

"Peraia, lângă Salonic."