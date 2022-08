Cum se curăță, de fapt, fructele care le dau bătăi de cap românilor în Grecia: "3 săptămâni am avut țepi în degete" VIDEO

Românii care își petrec vacanțele în Grecia sunt dornici să experimenteze noi experiențe culinare.

Este cazul unei românce care a mâncat pentru prima dată fructe de cactus și i-au plăcut. Derutată de un localnic care i-a spus că familia lui nu a mâncat niciodată, aceasta a lansat o discuție pe această temă.

Ads

Postarea sa de pe Facebook a adunat mai multe opinii legate de felul în care se curăță fructele, așa încât să nu producă acele să mnu intre în piele.

"A mai consumat cineva fructe de cactus din Grecia? Unde am fost noi, în Vourvourou erau peste tot pe marginea drumului și am înțeles că sunt foarte sănătoase și gustoase. Eu am mâncat unul și mi-a plăcut mult, dar soțul meu a întrebat un localnic grec și i-a spus că el și familia lui nu au consumat niciodată."

Cum se curăță fructele de cactus

În comentarii mulți dau asigurări că fructele sunt sănătoase, iar unii relatează ce metode eficiente de curățare folosesc.

"Găsești în piață sau în super market curățate de țepi la preț de 2-3 euro caserola. Locuiesc în Grecia si știu bine ce spun, iar noi cumpărăm tot timpul și mâncăm și sunt foarte bune."

"Nu le consumă toți pentru că este un fruct pretențios. Trebuiesc curățați foarte - foarte bine de țepi. De asta erau cândva considerate "fructele săracilor" - nu aveau toți bani să cumpere fructe, și nu aveau toți alimente din abundență."

"Puteți să le culegeți cu un clește și niște mănuși. Noi le-am încercat. Culese de pe marginea drumului, delicioase."

Ads

"Se găsesc și în hipermarket câteodată, gata curățate de țepi, la caserolă, destul de scumpe."

"Sunt bune, sănătoase, singura problema sunt țepii!"

"Nu se curăță, se taie la verticală și se înlătură."

"Le-am văzut prima oară în Spania, și am zis "vai, câte sunt, de ce oare nu le mănâncă nimeni?" și am strâns unul în mână să văd dacă e copt. 3 săptămâni am avut țepi în degete."

"Asta îmi amintește de un băiețel care venit din Siberia în România, a văzut prima dată nuci verzi și a gustat una cu tot cu coajă, să vădă cum e."

"Sunt foarte bune, asta dacă ai răbdare să le cureți de țepi. Se vând și la noi la supermarket."

"Cu un pahar de plastic, le speli bine după și te ajuți cu o furculiță să îl cureți de piele cu un cuțit."

Ads

"Eu cu cuțitul dau jos toată coaja."

"3 zile am tot avut țepii cei fini în degete. A doua oară am zis că nu mai fac decât cu mănuși. Corect, am avut apoi doar o zi țepi în degete, pentru că m-au înțepat cei rămăși pe mănuși când le-am dat jos. Ah, au avut și soția și fiica care au încercat să ma ajute să-i îndepărtez pe ai mei și s-au umplut și ele. Succes!"

"După ce m-am înțepat toată vara trecută încercând să culeg, am aflat că cel mai simplu mod de a-i curata de țepi e cu foc/ brichetă. Încerc anul asta, sper să nu mai scot țepi din degete timp de 2 zile."