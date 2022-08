Vacanță în Grecia. De ce trebuie să citești orice contract semnezi: "Trebuia să plătesc 120 de euro și m-am trezit cu o gaură de 1000"

Românii care frecventează de mulți ani Grecia nu se mai mulțumesc cu o vacanță clasică în care fac plajă și explorează obiectivele turistice din vecinătate și pentru mulți este tot mai populară închirierea unor ambarcațiuni pentru e petrece o zi pe mare.

Un român care a închiriat o barca cu motor în Grecia a relatat experiența neplăcută de care a avut parte doar pentru că nu a avut grijă să citească contractul pe care l-a semnat, după cum a scris pe Facebook:

"INFO util: în cazul în care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barcă, omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident.

În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barcă e în reparații.

Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun că nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comandă în Grecia durează 7 zile.

Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light).

Așa că îți mai cer 700€ peste prețul pieselor, care e oricum dublu față de ce găsești pe net.

Înainte să semnați contractul, negociați cu omul legat de posibilă plată a daunelor cauzate de nefolosirea bărcii.

Trebuia să plătesc 120€ și m-am trezit cu o gaură de 1000, asta după negocieri serioase, de la 1400.

Sfat- căutați pe net cât costă piesă, pe o elice mi-au cerut 250€, pe un site din Constanța am găsit-o la 90. Ajută la negociere", a scris românul pe grupul Vacante in Grecia: info utile, de pe Facebook.

"Am închiriat și eu, dar mâine nu aș mai face așa ceva"

"Îmi pare rău pentru experiența neplăcută și pentru gaura din buget. Nu vreau să știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu aveați bani disponibili.

Poate că experiența dvs le va fi de folos și altora și vor înțelege de ce uneori la închiriere se cer garanții. Ruperea elicei nu este chiar o daună minoră și poare n-o înlocuiește Kosta în curte ca pe planetara de Dacie. Bine că n-a fost mai rău și n-a fost cineva rănit. Banii se întorc, viața niciodată!"

"Din pacate se aplică aceeași regulă ca la mașinile de închiriat, când închiriezi ți se oprește o garanție care ți se returnează dacă e totul ok cu mașina când o predai."

"Când închiriezi mașina iei și Casco full și totul e în regulă, la barca ar trebui să aibă la fel. Da, pierde bani, dar ca să nu piardă să nu o dea fără șofer și aia e.

Oricum e bine de știut asta, fiindcă sincer nu știam."

"Da, am închiriat și eu, dar mâine nu aș mai face așa ceva. În primul rând nu mi se pare normal să conduc eu o barcă după câteva minute de instructaj făcut "la rece"! Doi, îți spune că barca dispune de gps. După ce plătești și te urci în barcă, găsești la bord o foaied A4, cu o schiță sumară și un traseu prestabilit.

Trei, te atenționează că sunt stâanci, vârfuri extrem de periculoase și ți le arată pe acea bucată de hârtie. După ce ieși în larg, nimic din acea schiță nu mai are legătură cu instructajul lui, cu zonele periculoase etc. Ești nimeni pe Mare! Ai un tel la bord, pe care îl poți suna pe proprietar, când ai o problemă. Mi a tremurat puțin fundul, mai ales că în barcă eram șase persoane in loc de cinci max. Ne-am întors cu juma' de rezervor de benzină, plătit deja și neconsumat, pe care ne-am recuperat banii. Nu, nu este în regula! Atenție!"

"A ține barca pe dreapta, înseamnă un prejudiciu in bugetul comerciantului, care trebuie cumva recuperat. Că la noi costa 90€ elicea, la ei 250€ și probabil în Germania 500€...este cu totul altăa poveste. Poate pe Ali Express este 5€... Sfatul de a negocia de la început mi se pare util, restul detaliilor nu prea. Mai bine ne dați un sfat cum sa "nu bulim" elicea (sunt persoane care își doresc sa închirieze dar nu au condus niciodată). una peste alta, un caz destul de neplăcut."

"Stați liniștiți că ei au elice de rezervă pentru fiecare barcă, nu sunt prosști doar trag pielea de pe om. Doar nu credeți că așteaptă ei câte o piesă 7 zile."

"Și un prieten a "bordelit" una, în niste pietricele, lângă o insuliță care avea un fel de prag... În Lefkada (mulți au pățit-o acolo) dar ne-a luat numai 100€, am împărțtit frățește la 4! Omul a fost ok, a spus că o poate repara, nu înlocui, deci ține de obrazul grecului."

"Eu am închiriat in Corfu săptămâna trecută,dar proprietarul mi-a spus de la început că dacă rup elicea costă 150e reparația."

"Ar fi mult mai ok dacă aș lua o elice cu mine în valiză?"

Cum a rezolvat situația turistul păgubit

"Am rezolvat, că am negociat un pic. Partea proastă e caă, tu avariezi barca, deci ești de vină. Închiriatorul încearcă să te umple de prețuri. Tu habar n-ai cât costă una sau alta. Când am început sa le arătăm pe net cât costă, au început să dea înapoi. Dar, înainte de orice, nu vorbesc nimic despre asta, îți trântesc un contract în față și, dacă sunt probleme, au început problemele. Dacă aveam un pic de experiență și, mai ales, cunoștințe juridice, plăteam mult mai puțin."