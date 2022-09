Meniul unui român care a plecat în Thassos cu portbagajul plin cu alimente pentru a găti: "Taverna Aragazum.greek" FOTO

Sezonul estival se apropie de final, însă mulți români se bucură în continuare de vacanțele în Grecia. Apa este în continuare caldă, vremea bună, nu mai este la fel de aglomerat, iar prețurile au mai scăzut.

Ads

Un român care se află în această perioadă în Thassos a ales să vină cu provizii din România și să se ocupe singur de prepararea mâncării.

"Și am sosit în Thassos. Am luat la all inclusive", a scris românul în textul care însoțește poza în care se vede mașina plină cu alimente.

Ceea ce părea o glumă s-a dovedit a fi real, după ce turistul a revenit cu o nouă postare în care precizează ce a gătit.

"Partea a doua. Mâncare adusă cu portbagajul.

Taverna Aragazum.greek

Vă las adresa? Meniul respectiv:

Ostropel de pui.

Legume făcute la aburi cu ulei de măsline de Thassos.

Salată cu roșii din grădina mea.

Vișinată de la congelator.

Și șpriț alb de Drăgășani.

( corespondență preț restaurant aproximativ 100€)", a scris românul pe Forum Thassos.

În comentarii, acesta a precizat că este chef bucătar.

Ads

"Fiecare face ce crede că e de cuviință să se simtă bine"

Nu sunt puțini cei care au manifestat simpatie pentru opțiunea românului.

"În sfârșit un "ignorant" ...refuză să îi mulțumească Otiliei sau să posteze farfurii pline cu cartofi prăjiți...specific grecești ...bineînțeles. 10 puncte pentru asumare".

"O să te tragă bogații grupului în țeapă, mă fraților, fiecare face ce crede că e de cuviință să se simtă bine".

"Dacă omul se pricepe atât de bine, nu înțeleg de ce să dăm cu piatră... Personal nu îmi place să gătesc în vacanță... Dar înțeleg că Daniel Neacșa vrea să îmbine utilul cu plăcutul. Minimum de efort cu maximum de rezultate! Arată bine preparatele. Bravo lui! Așteptăm și platourile cu specific grecesc".

Ads

"Dacă bucătăria avea și ea vederea aia, aș fi gătit și eu!"

"Ce original!! Îmi plac oamenii ca dv!!! Felicitări!!! Care fac, fix ce vor!"

"Să te răsfețe de la vecini mirosul de tocăniță e tot ce îți poți dori!"

Alții îl condamnă.

"Vis! Să te afli în vacanță și să te răsfețe de la vecini mirosul de tocăniță e tot ce îți poți dori!

Presupun că urmează desfăcutul berilor, desigur tot de acasă, până târziu în noapte, în balcon, însoțite de sunetul ambiental al zarurilor si al tablelor.

Vacanța minunată! Și vecinilor de apartament, de asemenea!"

"Ai afumat hotelul că pe caltaboși".

Ads

"A venit baba gazdă peste mine... i-am dat și ei o porție generoasă și o vișinată", a răspuns autorul postării.

"Nu vreau să par răutăcios, dar mergem în concediu să ne relaxăm și să mai gustăm din mâncărurile specifice zonei.....cu gătitul pot să mă alint în fiecare zi.....acasă".