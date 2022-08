Ce îi dezamăgește mai nou pe românii care merg în Grecia. „Am băut ceva, am făcut poze și am plecat”

Tot mai mulți români au ajuns în Grecia în minivacanța de Sfânta Maria, în special pe Insula Thassos, unde se ajunge foarte ușor cu mașină.

Însă, odată ajunși pe plaiurile grecești, turiștii au început să se plângă de aglomerație. O turistă a povestit pe grupul de Facebook Forum Thassos experiența prin care a trecut în momentul în care a vrut să viziteze o plajă faimoasă.

„Un pic dezamagită azi de plaja Aliki. Locul foarte frumos de altfel, dar aglomerația crâncenă. Am băut ceva, am făcut poze și am plecat. Dacă vrei să păstrezi frumusețea unui loc, nu lași să se aglomereze atât”, a spus turista.

Multe persoane au confirmat în comentarii.

„Sunt total de acord cu postarea. Au îngrămădit șezlongurile, nu mai ai loc sa circuli printre ele … prețurile cam exagerate… La taverna consumația/ șezlong minim 20€, iar serviciile și mâncarea nu sunt wow… făcută pe repede înainte”, se arată într-un comentariu.

„Soluții sunt dacă vrei: limitezi distanta dintre șezlonguri și umbrele, faci zonă separată de prosop, și aia e, dar bănuiesc ca e vorba de niște bani mulți pierduți având în vedere că la Aliki dai cu cotul în vecin când te întorci”, spune un alt turist.

Altele au explicat că ne află în plin sezon.

„Suntem în plin sezon, după 2 ani cu restricții pe deasupra și duminică, zi în care și mulți localnici se relaxează la plajă... mai puțin aglomerat este în iunie și septembrie”, a scris cineva.

„Cred că în plin sezon e super aglomerat pe toată insula, nu locul e problema, ci perioada”, comentează o altă persoană.

„Au invadat dacii Grecia. Ar fi bine ca unii să încerce și Croația, Muntenegru, Albania”, remarcă o altă persoană.