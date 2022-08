Vizitatorii insulei grecești Kos au ieșit din apă panicați, când au văzut un rechin monstru, de aproximativ trei metri și jumătate lungime.

Imagini înfricoșătoare arată fiara învârtindu-se dramatic cu aripioarele ieșite, pe plaja Kamari, în Kos.

Martorul ocular Jackie Jones, în vârstă de 60 de ani, a spus că prădătorul „înota în sus și în jos” la doar 50 de metri de țărm, determinându-i pe înotătorii panicați să iasă din apă.

Jackie a spus în exclusivitate pentru Sun Online: „Tocmai am ieșit din apă și mă bucur că am făcut-o – nu am vrut să fiu următoarea lui masă."

„Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că este cineva care face snorkeling. Dar ne-am ridicat și am putut vedea că era destul de clar o înotătoare."

„Nu aveam de gând să mă întorc în apă după aceea! A fost foarte îngrijorător pentru că, evident, mai erau oameni în apă.”

„Se hrănea în mod clar pentru că era la suprafață și îi puteai vedea înotătoarea și coada răsturnându-se. Am avut o viziune oribilă că în orice moment cineva în apă va dispărea.”

O bătrână din Cannock, Staffordshire, a călătorit pe insulă împreună cu soțul ei, Nev, pentru a-și aniversa 60 de ani.

Cei doi se bucurau de o zi relaxantă la plajă când au văzut o umbră alarmantă în apă.

Ea a adăugat: „L-am putut vedea înotând în sus și în jos făcând o figură de opt și coada lui trecând pe apă - am putut vedea cât de mare era.

Soțul meu a făcut snorkeling și putea vedea peștii și meduzele, dar asta era altceva.

Nu sunt fericită să intru în apă cu ceva atât de mare.”

Chiar dacă văzând fiara Jackie și-a amintit de recentele atacuri ale rechinilor din Egipt, ea a spus că cuplul este hotărât să se întoarcă pe insula lor preferată.

„Venim în Kos de 20 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva. A doua zi ne-am întors la plajă – doar am stat la o distanță ușoară pentru a ieși repede. Verificam și căutam în mod constant dacă era în golf, dar nu era. Cu siguranță ne vom întoarce pe insulă. Nu ne-a descurajat deloc să mergem.”

Deși rămâne neclar ce anume a fost animalul, martorii au afirmat ferm că este un rechin, scrie greekcitytimes.com.

Revenirea turiștilor după doi ani de pandemie de Covid, precum și pescuitul excesiv ar putea fi cauza pentru care rechinii intră în ape din ce în ce mai aproape de oameni în mai multe locuri populare de vacanță.

Până în prezent, 51 de specii de rechini au fost înregistrate în Marea Mediterană, inclusiv marele rechin alb.

Majoritatea oamenilor de știință cred că întâlnirile între oameni și rechini în Mediterană vor deveni mai frecvente, pe măsură ce în apele mai adânci în care trăiesc se pescuiește intensiv.

Se știe de multă vreme că anumite zone ale Mediteranei găzduiesc rechini.

Rechinii au fost găsiți în Mediterană, din Spania până în Egipt, cu zeci de atacuri înregistrate în ultimii 20 de ani.

Din 2000, Egiptul a înregistrat cele mai multe atacuri din orice țară din regiune, cu 20 anunțate, patru dintre ele fatale.

Spania a înregistrat următorul număr cel mai mare de atacuri de rechini, cu 12 înregistrate în aceeași perioadă, deși toate victimele au supraviețuit.

În afara Egiptului, trei atacuri fatale de rechini au fost înregistrate în Mediterană de la începutul mileniului – două în Italia și unul în Cipru.

Vorbind pentru The Sun Online, expertul în rechini Alessandro De Maddalena a spus:

„Trei factori cauzează creșterea numărului de rechini văzuți – creșterea populației umane, faptul că oricine poate fotografia sau filma oricând orice vede, datorită răspândirii smartphone-urilor și a altor dispozitive și apariția rețelelor sociale prin care astfel de imagini ajung la un public global.”

Expertul Yannis Papastamatiou, profesor asociat la Universitatea Internațională din Florida, a declarat pentru The Sun Online: „Șansa de a fi mușcat de un rechin este extrem de scăzută și mai ales în Marea Mediterană, deoarece populația de rechini este mică.

Alte lucruri pe care le puteți face este să evitați apele după furtuni puternice, să evitați înotul în zori sau în amurg și să evitați să înotați în apropierea gurilor de râu.

Fii atent. Cele mai multe dintre apele din plajele populare sunt foarte limpezi, așa că dacă se apropie un rechin, cineva îl va vedea.

„Când înoți, înotați cu cel puțin o altă persoană – aceasta este o idee bună pentru siguranța generală.”

Kos este o insulă mica, aflată în sudul Greciei, la doar 8 kilometri de Bodrum, Turcia. Principalul oraș este Kos Town si insula are o populație de 30.000 de locuitori.