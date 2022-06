Cum poți lua feribotul la reducere în Grecia: "Când am dat pașapoartele, au văzut că suntem din România"

Românii care au ajuns deja în Grecia, în vacanță, oferă informații utile celor care au planificat mai târziu concediile.

Oamenii sunt interesați de prețuri la mâncare și combustibil, dar și de aglomerația de la frontieră sau de taxele pe care le implică drumul.

O tânără a relatat într-o postare pe Facebook, pe Forum Grecia, ce a implicat deplasarea cu ferryboat-ul și care au fost costurile:

"Înainte de plecarea noastră în Grecia, am căutat informații pe grup despre ce înseamnă costul unei deplasări cu ferryboat-ul și ce presupune, cum e mai bine sa procedăm.

Erau păreri pe grup care spuneau că nu e ok sa îți faci rezervare, că biletele se pot lua la un preț mai mic din port, putând fi negociate.

Nu am făcut rezervare și în port am achitat o taxa 47,50 euro (doi adulți și o mașină - dimensiune normala), fata de prețul de 31 euro, cat ar fi fost pentru on-line si valabil doar pentru rezervările on-line, făcute cu cel puțin 3 ore înainte."

"Sunt mult mai avantajoase ca preț rezervările on-line"

"Este vorba de plecare din Igoumenitsa spre Lefkimmi.

Am ajuns la concluzia că sunt mult mai avantajoase ca preț rezervările on-line, cu condiția să ajungeți în timp util (nu știu dacă s-ar putea reprograma pentru o altă oră, fara alt cost, n-am reușit să întreb asta).

Și încă ceva: mi-a fost clar că prețurile nu se pot negocia! Nu e bazar! Sunt ghișee, unde ești obligat să mergi sa plătești prețul că sa îți cumperi biletele! Așa cum, de exemplu, nici prețul de taxe de autostradă nu vad cum l-am putea negocia!"

Traficul, restricționările de viteză și vămile decalează programul

"Este de avut în vedere că se sta destul de mult în vămi - am stat atât în Macedonia, cât și în Grecia - și cu toată marja de precauție pe care ne-am luat-o, ca timp, nu am fi ajuns in timp util (in cazul nostru, era la limita, după aproximările noastre și GPS, sa ajungem pentru ora 14,00 și mi s-a părut prudent sa incercam o rezervare la ora 15,30, fiind imediat următoarea plecare de ferry, dar abia am reușit să ajungem, efectiv, in port pe la 16,50, astfel că am luat ferryboat-ul de la 17,30; nu am făcut decât vreo 2-3 opriri, de maxim 5 minute, însă traficul, restricționările de viteza și vămile au decalat programul).

Atat in Serbia, cât și pe Macedonia, atenție la respectarea limitărilor de viteza, sunt foarte multe filtre și regulile sunt foarte stricte!", a scris tânăra pe Facebook.

Păreri împărțite despre negocierea prețurilor

În comentarii, părerile despre eventuale reduceri sunt împărțite.

"Cine vă spune că puteți negocia la cumpărarea biletelor de ferry ori e prost ori nu a fost niciodată pus în situația de a traversa cu ferry în vreo insulă în Grecia! Că se mai fac prostii de a da o vârstă mai mică pentru copii, asta-i tipic românesc sau poate balcanic bazându-se pe naivitatea și intelegerea celui de la ghișeu!

Dar în experiența mea am întâlnit cazuri în care te urci pe ferry cu biletul și pașaportul și niciodată prețul de la ghișeul din port, unde, rețineți, câteodată este coadă, nu a fost mai mic decât cel achiziționat cu câteva zile înainte online, nu mai spun cu câtevauni în avans! Sunt unii care dacă cred că se duc la "spartul târgului" cum se spune, vor cumpăra bilete la jumătate de preț!"

"Noi am luat feribotul, luni la ora 01.00 spre Brindisi din Igoumenitsa, 2 adulți, 1 copil 8 ani și mașina la cabina. Biletele costau 400,50€ și când am dat Pașapoartele a văzut că suntem din România și ne-au făcut reducer. Am plătit pe bilete 150€."

"Eu am reușit să achizitionez biletul la casă mai ieftin decât online, fiindcă cel de la ghișeu a trecut toți copii că fiind sub 10 ani și mașînă sub 4.25m, deși doar una din cei 3 are sub 10 ani și mașînă e un avensis care e aproape 5 metri. Am plătit 140 euro în loc de 152 online. Și nu fiindcă am manevrat, fiindcă cel la ghișeu le-a trecut așa pe baza pașapoartelor."

"Discountul pt biletele online a dispărut, în sezonul de vârf, cel puțîn în zakyntos, nu se mai practică."

De ce este avantajos să faci rezervare online

"Noi am făcut rezervarea la ferry online cu 2 ore înainte de a ajunge la Igoumenitsa. Am oprit într o parcare pe autostrada și am luat biletele."

"Mai este un aspect foarte important. Dacă faceți rezervare online compania de ferry are datele dvs de contact și va poate contacta în cazul schimbării orei de plecare. Când am fost în Limnos acum un an au fost furtuni și ora de plecare la întoarcere s-a devansat iar următorul ferry era peste câteva zile! (din cauza furtunilor). Dacă luăm direct din port f probabil nu am fi știut, am fi ratat ferry și mai stăteam câteva zile pe acolo."