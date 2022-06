Vacanță în Grecia. Unde te duci în funcție de nevoi: relaxare în familie, distracție, sau cea mai romantică insulă

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor și nu numai, iar printre șirul lung de avantaje se numără și diversitatea.

Astfel, Republica Elenă răspunde nevoilor tuturor turiștilor, fie că discutăm despre familii cu copii ce doresc liniște și relaxare, fie că e vorba despre grupuri de tineri ce vânează viața de noapte.

Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a oferit pentru Ziare.com exemple de locuri pentru care pot opta turiștii în Grecia în funcție de nevoile și dorințele acestora.

Familii cu copii

”Pentru familii cu copii mare parte a locațiilor din Grecia sunt dedicate. Avem regiunea Halkidiki, Thassos, pentru cei cu buget ceva mai mic avem Paralia Katerini și Olympic Beach și apoi avem insulele grecești precum Rhodos, Creta, Corfu, Zakynthos, Kos, Skopelos, Skiathos sunt foarte bune pentru familiile cu copii. În anumite insule precum Corfu și Zakynthos se poate ajunge și cu mașina sau cu autocarul, pe cele din Marea Egee în general se ajunge cu avionul, dar cursele sunt scurte, de o oră, o oră și ceva, deci ideale pentru familiile cu copii.

Grecii nu sunt concentrați mult pe all inclusive, dar se găsesc și astfel de hoteluri, de exemplu în Halkidiki, în zona Olympic Beach. Se găsesc câteva în mai toate zonele, dar mai puține decât la turci sau la bulgari”, spune Traian Bădulescu.

Viață de noapte și distracție

”Pentru distracție și viață de noapte, deși e mai scump, Mykonos e insula numărul unu, ”Ibitza Greciei”. În foarte multe insule și regiuni ale Greciei sunt oportunități de distracție. Cluburi sunt și în Halkidiki, în insule precum Rhodos, Creta, Paralia Katerini, Olympic Beach”, sunt sugestiile consultantului în turism.

Turism cultural

”Avem categoria celor care aleg circuite în Grecia, nu neapărat sejururi statice. Sunt circuite care integrează nordul Greciei și regiunea Tracia. Pentru turism cultural recomand Thessaloniki și se poate vizita și Halkidiki. Avem circuite culturale care vizează și Atena și ajung și în Peloponez. O alternativă la sejururi, vara, este cea a circuitelor europene, iar Grecia este o astfel de destinație. Includem și Creta, dar și Rhodos, unde poți vizita în orașul vechi Cetatea Cavalerilor Ioaniți”, mai spune Traian Bădulescu.

Pelerinaje

”Turismul de tip pelerinaj este foarte dezvoltat în Grecia, inclusiv în extrasezon. Athos, unde pot ajunge doar bărbații și trebuie făcută o cerere în prealabil pentru că nu primesc mulți deodată.

Dar avem și vestitele mănăstiri pe stânci de la Meteora, avem Eghina, cu moaștele Sfântului Nectarie. Grecia oricum are foarte multe zone cu biserici și mănăstiri. E o țară dedicată mult și turismului ecumenic. Iar mulți combină turismul ecumenic cu cel cultural deoarece poți vizita Acropole în Atena, poți vizita ruine antice în Peloponez”, adaugă purtătorul de cuvânt al ANAT.

Croaziere

”Sunt croaziere de mai multe zile doar în Marea Egee, care includ mai multe insule plus porturi mari precum Piraeus, lângă Atena, sau portul Salonic.

Sunt turiști care aleg croaziere de o zi, pe vase mai mici, care durează 6-10 ore, dar și croaziere de câteva nopți, te îmbarci de exemplu în portul Piraeus și în câteva zile vizitezi mai multe insule din Marea Egee”, exemplifică Traian Bădulescu.

Plaje sălbatice

”Grecia are și insule mai rurale, zone rustice, plaje sălbatice, unde merg mai ales localnicii. Un exemplu este Insula Samothraki, care este foarte aproape de Thassos și una dintre cele mai apropiate insule de România. Este o destinație rustică, mai romantică, care are plaje sălbatice, nu are hoteluri mari, ci mai mult vile, pensiuni. La fel cum este și în Skopelos de exemplu”, mai spune Traian Bădulescu.

Destinație romantică

”Grecia este o destinație romantică pentru cupluri și chiar și nunți pentru cei care își permit. Cea mai romantică insulă a Greciei este Santorini, e întotdeauna în topurile internaționale pe primele locuri la insule romantice. E o insulă pentru luna de miere în general și este aleasă de turiștii din toată lumea în acest scop, nu numai pentru cei din Europa.

Sunt români care au făcut nunți de exemplu în Thassos, că e mai aproape. Cred că Grecia e principala destinație externă a românilor pentru nunți. E o țară unde oamenii au obiceiuri asemănătoare cu ale noastre, e apropiată geografic, dar au peisaje diferite”, încheie Traian Bădulescu.