În plin sezon estival al vacanțelor în Grecia, românii se cazează de obicei în hoteluri, vile sau pensiuni. Exigențele multora sunt legate de distanța mică pe care preferă să o parcurgă până la plajă, de culoarea si limpezimea apei mării din zonă.

Un cuplu de tineri au ales să-și petreacă concediul într-un cort montat pe mașină. Astfel, în unele nopți aceștia au dormit chiar la malul mării, după cum au relatat într-o postare de pe Facebook:

"Am zis să revenim și noi cu părerea sinceră despre sejurul nostru de 10 zile în Thassos. Sejur este mult spus pentru noi, deoarece timp de 10 zile am cutreierat insula cu mașina, cazându-ne în cort. Am avut emoții înainte să pornind neștiind cât de prietenoși sunt grecii cu privire la campatul off camping. Din fericire nu am avut nici un fel de problemă și am putut să campăm în locuri minunate, unele fiind chiar pe malul mării. Bineînțeles, au fost locuri mai sălbatice unde nu am încurcat pe nimeni.

Am făcut înconjorul insulei în cele 10 zile și am rămas profund impresionați de tot ceea ce am descoperit. Nu credem că am putea alege un singur loc dintre toate pe care le-am văzut.

Am vizitat și plaje comerciale cum ar fi Marble Beach, Golden Beach, Paradise Beach și toate ni s-au părut superbe. La Paradise Beach am avut parte de niște valuri cum nu credeam că vom vedea vreodată. Ne-am dat seama că pe partea de est a insulei valurile sunt foarte mari, pe când pe cealaltă parte valurile sunt inexistente.

Cu privire la mâncare recomandăm din suflet următoarele taverne:

Molos Fast Food (Skala Potamias) - aici am mâncat cel mai bun gyros la pita

Souvlike (Limenas) - aici am mâncat cel mai bun gyros la farfurie

Chocon (Skala Potamias) - am mâncat aici cele mai bune waffe

Irene Taverne (Potos) - aici recomandăm să mâncați dacă doriți să serviți mâncare traditională greceasca

Molos Restaurant (Limenaria) - aici am mâncat niște fructe de mare foarte bune. Recomandăm din suflet acest restaurant, au o varietate extrem de mare de mâncare, prețul este foarte accesibil, personalul este foarte amabil, iar servirea impecabilă.

ΜΠΛΙΩΝΗΣ 1897 (Limenaria) - cele mai bune dulciuri tradiționale le-am mâncat aici. Personal foarte amabil și drăguț.

O altă experiență minunată de care am avut parte și pe care nu o regretăm este faptul că am închiriat o barcă timp de 8 ore și am avut ocazia să explorăm locuri pe care nu am fi reușit să le vizităm cu mașina. Am descoperit multe plaje și am făcut snorkeling cu peștii într-o apă extrem de limpede și turcoaz.

Firma de la care am închiriat bărcuța se numește Neorion. Îi găsiți chiar în portul din Limenaria, au acolo un stand. Noi am închiriat o barcă pentru 4 persoane și a costat 150€ + 40€ benzina pe care am consumat-o. Știm că la prima impresie pare scumpă, dar credeți-ne că merită pe cuvânt.

Am reușit să urcăm și pe muntele Ypsarion de unde am am avut cea mai superbă priveliște asupra insulei. Noi avem o mașină mare 4x4, iar pentru noi drumul nu a fost o bătaie de cap și nu am întâmpinat dificultăți, dar nu recomandăm să urcați pe munte cu o mașină mică deoarece drumul este cam rău. Totuși, dacă aveți o mașină mai "dotată" să știți că merită 100% sa urcați până acolo. Noi am făcut cam 1:30 h.

Am rămas de acolo cu cea mai frumoasă amintire a vacanței noastre.

În final vă spunem că nu vă va părea rău dacă veți vizita această insulă și cu atât mai mult dacă veți avea ocazia să faceți înconjorul ei", a scris tânăra pe Forum Thassos.