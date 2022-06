Unde te poate opri poliția în Bulgaria doar pentru șpagă. "Nu ne-a lăsat să plecăm până nu am achitat 100 de leva"

Românii care au plecat deja în vacanță semnalează situațiile neobișnuite pe care le-au întâmpinat pe drum sau în timpul concediului pentru a-i avertiza pe cei care vor merge mai târziu.

Este cazul unui român care a relatat problema pe care a avut-o pe drum, în Bulgaria. Acesta a indicat zona în care un echipaj de poliție l-a oprit fără un motiv anume, doar pentru a-i cere șpagă, după cum a scris pe grupul Forum Halkidiki, de pe Facebook:

"Atenție cei care treceți prin zona asta, chiar în locația asta Miliția Bulgărească oprește doar pentru șpagă, fără radar, cu țigara în colțul gurii. Ne-am făcut că nu înțelegem ce vrea și ne-a dat drumul.

Pur și simplu ne-a oprit un echipaj și a încercat să caute nod în papură. I-am lăsat să verifice tot ce vor, inclusiv stopuri pe frână, apoi ne-au dat drumul. Înțelegeți și voi ce vreți", a scris acesta.

Și alți români au fost opriți în aceeași zonă

"Nu este fake news, și noi am pățit în aceeași zonă alaltăieri, același lucru, am fost două zile în Veliko și am fost să vizităm și ceva pe lâng și ne-a oprit și pe noi, nu ne-a lăsat să plecăm până nu am achitat șpagă 100 leva."

"Era plin ieri de poliție în Bulgaria, dar am văzut doar mașini cu număr de-al lor oprite."

"Știu că românii sunt învățați cu "tradiția" și o pun în aplicare, cine cotizează bine, cine nu, nu."

"Bulgaria este o țară care în toate statisticile apare mai coruptă decât România, dar tu nu crezi că cineva s-ar risca să primească șpagă. Am amic căruia i-a fost furat X3 în parcarea hotelului în Burgas. În Grecia la Health Center după ce i-au scos soției căpușa din picior ne-au spus că în mod normal trebuie să plătim 5 euro și au ieșit instant toate cele 3 doctorițe din cabinet. Am stat vreo 10 minute și nu reveneau, eram singuri în cabinet. Zici că era Kafka. Am plecat și nu le-am lasat nimic. Trăim în Balcani dar tu nu crezi că se cere spagă."

"Pățeam frecvent acu' 14 ani, când am început să mergem in Grecia. Într-un an, pe drumul de intoarcere, de trei ori. Hahaha și hihihi primele două, la a treia ne puneam problema dacă mai avem cu ce plati taxa de pod. În ultimii ani liniște și pace, dar o fi ceva cu ecourile astea. Nah, năravuri vechi."

"Și dacă ai mii de km prin Bulgaria experinta ta este etalon pentru toată lumea? Si eu am zeci de mii de km în Bulgaria, nu am pațit niciodată, dar am un prieten foarte bun care la același drum a fost oprit de 3 echipaje diferite și i-au cerut 10 euro. La primele două le-a dat, la ultimul nu a mai vrut și l-au lăsat să plece. Nu am făcut mișto de el și nu l-am făcut mincinos, pentru că știu că nu e genul să vorbească fără să spună adevărul."

Unii pun la îndoială informația

"Nu cred că s-ar expune nimeni să ceară 10 euro, 5 euro șamd, mai ales acum când mulți au camere pe mașini și poate ieși ditamai scandalul dintr-o asemenea găinărie. De fapt din sute de mii de mașini de România care trec anual în Bulgaria, nu există niciun caz dovedit cu imagini că ar fi cerut vreun bulgar șpagă."