Cel mai ieftin drum spre Grecia și Bulgaria. Costurile cu mașina personală după scumpirea carburanților

Grecia și Bulgaria sunt două dintre destinațiile preferate de români în sezonul estival mai ales că se poate ajunge foarte ușor atât cu mașina personală, cât și cu autocarul sau cu avionul.

Pentru cei care nu au mașină și caută doar transport, agențiile de turism pun la dispoziție curse regulate din România către destinațiile de vacanță din cele două țări.

Grecia

Mașina personală

Ziare.com a realizat un calcul pentru călătoria cu mașina personală cu un consum mediu de 5l/100 km pentru două destinații din Grecia: Salonic și Thassos. Calculul a fost realizat după o mașină Dacia Logan ca motorizare și consum.

Pentru drumul București Salonic și retur prețul combustibilului ajunge la aproape 600 de lei. La acești bani se adaugă și taxele de la Vama Giurgiu - Russe și vinieta pentru Bulgaria și am ajunge la un total de 672 de lei. În Grecia, separat, se plătesc taxe de autostradă care pornesc de la 2 euro.

Dacă în mașină ar fi 4 pasageri costurile ar ajunge la aproximativ 160 de lei de persoană.

Pentru traseul București - Thassos și retur, adică o distanță de 1.400 de kilometri, combustibilul pentru un Logan ar fi de peste 550 de lei. Pentru Insula Thassos, pe lângă taxele de drum și viniete se adaugă și prețul pentru feribot. În total, 4 persoane ar plăti 1056 de lei.

Calcul pentru transport cu mașina în Grecia

Pentru a fi cât mai aproape de aceste prețuri este decomandat ca alimentarea cu combustibil să se facă pe teritoriul Bulgariei pentru că are prețuri asemănătoare cu România.

Prețuri autocar

O agenție de turism propune clienților curse dus - întors în diverse insule din Grecia cu prețuri de la 65 de euro de persoană.

80 € / persoană București - Skiatos

70 € / persoană București - Thassos

65 € / persoană București - Salonic

O altă agenție oferă un tarif dus - intors de la 58 Euro/adult pentru ruta Bucuresti - Giurgiu - Ruse - Kulata (vama) - Asprovalta - Nea Vrasna - Kavala - Keramoti - Thassos si retur

Prețuri avion

Salonic este una dintre cele mai accesibile destinații din Grecia pentru transportul cu avionul.

O simulare făcută pentru perioada 15-22 iunie arată că un bilet de avion dus - întors pe ruta Bucureșt - Salonic costă 1.210 lei.

În schimb, pentru perioada 2 -9 septembrie biletul dus - întors costă 374 de lei. Turiștii pot rămâne în Salonic sau pot opta pentru un alt mijloc de transport care să-i ducă într-o altă zonă sau pe o insulă.

Prețuri tren

CFR călători a operat în anii trecuți curse pe ruta București - Salonic cu prețuri de la 44 de euro un bilet dus la clasa a doua.

O altă variantă cu trenul este un bilet București - Sofia, unde se schimbă trenul cu destinația Salonic. Călătoria Sofia - Salonic cu trenul durează 8 ore și costă 35 de leva, echivalentul a 18 euro.

Bulgaria

Mașina personală

Bulgaria este și mai aproape de România, așa că este mult mai ieftin să ajungem cu mașina personală.

Pentru drumul București - Sunny Beach și retur, adică o distanță dus - întors de aproximativ 670 de kilometri, combustibilul pentru o mașină ar fi mai puțin de 300 de lei.

Prețuri autocar

În Bulgaria se ajunge în stațiunile de la mare cu autocarul în aproximativ 5-6 ore, în funcție de timpul petrecut în vamă. Prețurile pornesc de la 40 de euro dus-întors de persoană.

Agențiile au prețuri fixe la aceste curse întreaga vară.

40 euro, litoral zona de nord

50 euro, litoral zona de sud

Prețuri tren

O călătorie cu trebul pe ruta București - Sofia prin legătură directă cu trenul durează 9 ore și 10 minute, iar tariful biletului este de 161 RON (33 EUR).

Ora de plecare în București este 11:00. Și ora sosirii la Sofia 20:10. În afara sezonului (octombrie-mai) trebuie să schimbați trenul în Ruse (Bulgaria).

Însă, ca să ajungeți într-o zonă turistică, trebuie să optați pentru încă un mijloc de transport în plus, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare.

Prețuri avion

Cu avionul se poate ajunge doar până în Sofia, iar de acolo luați un alt mijloc de transport sau închiriați o mașină.

Spre diferență de autocar sau tren, prețul la biletele de avion este dinamic și se scumpește pe zi ce trece.

O simulare făcută pentru perioada 15-22 iunie arată că un bilet de avion dus - întors pe ruta Bucureșt -Sofia costă 1.323 lei.

În schimb, pentru perioada 2 -9 septembrie biletul dus - întors costă 117 lei. Așadar, cu cât este cumpărat mai din timp, cu atât poate fi mai ieftin. Însă, la biletul de avion se adaugă constul transportului până în stațiunea turistică.

Transport aproape gratis

Un român a experimentat o călătorie până în Grecia cu o mașină electrică. Acesta a plecat din București și a parcurs drumul în două zile, cu o oprire în Sofia, unde a înnoptat.

Pe traseu acesta a găsit soluții pentru a încărca mașina gratis, după cum a scris pe grupul

"Călător cu Dacia Spring", de pe Facebook.

Românul a făcut publice toate detaliile legate de drum, de la timp, viteză, încărcări și costuri. În total, drumul din Capitală până în Kallithea l-a costat doar 6 euro.

"București - Sofia - Kallithea 800km

București - Sofia 390 km drum național 8 ore până la cazare cu tot cu încărcări, aici e inclusă și încărcarea din Sofia, cât am fost să mâncăm, oraș unde ne-am și cazat peste noapte.

Kaufland Ruse 20 min gratis, până la 92% (puteam să o evit nu era necesară ajungeam la Plevna cu plinul din București).

Kaufland Plevna 45 min gratis, până la 85%

Botevgrad Shell eldrive 15 minute până la 65% (5leva), Kaufland era ocupat (puteam să o evit dacă încărcam 100% în Plevna).

Kaufland Sofia 50 min gratis, până la 97%.

Țin să menționez că încărcările din Ruse și Botevgrad puteam să nu le fac, ajungeam fără probleme la destinații, dar fiind zona muntoasă nu am vrut să risc, am ajuns cu 70-90km autonomie la fiecare punct de încărcare.

Pe lângă fiecare punct de încărcare Kaufland există backup cu stații rapide Eldrive sau Fines charging, stații cu plată.

A doua zi

Sofia-Kallithea 400 km regim autostradă 5h 45, cu tot cu încărcări.

Kaufland Sandanski 45 min gratis 100%.

Leroy Merlin Salonic 15 min gratis, până la 50%.

În Peninsula Kassandra, unde sunt cazat, există un Lidl cu stație rapidă și încărcare gratuită.

Viteză medie 73 km/h, consum mediu 11.1kw.h cu AC pornit în ambele zile.

Foarte important de adăugat!

Am mers doar în mod Eco, l-am dezactivat doar când am avut nevoie să depășesc sau să urc în zona muntoasă.

Fără mod Eco consumul este cu totul altul, mașina are un consum decent în mod Eco la drum întins și viteze până în 90-95km/h. Peste vitezele astea consumul crește considerabil!

Costuri

Vignieta Bulgaria (eu am luat pe un an 97 leva, urmează să mai vin în Grecia în iulie și mai plec în Turcia în iunie și august deci am preferat să iau pe un an).

Trei porțiuni de autostradă în Grecia unde se plătește: prima după vama Bulgaria/ Grecia de 2 euro.

1 euro următoarea și respectiv 0.30 euro ultima, În total 3.30€.

În total cost București-Kallithea 6 euro: 3.30€ autostrada Grecia, 2.5€ încărcat eldrive", a scris acesta.

Românul a făcut 8 ore din București până la cazare în Sofia, cu tot cu încărcări și vamă, a precizat acesta în comentarii.