Cum eviți să fii penibil la restaurant în Grecia: ”Recunosc că am făcut aceeași greșeală”

Când românii merg în concediu în Grecia, mâncarea joacă un rol foarte important, astfel că adesea caută recomandări privind taverne ”unde se mănâncă bine” sau ”unde sunt porțiile mari”.

Pe de altă parte, grecii au un stil diferit de a mânca față de români. Dacă la noi fiecare își comandă un fel, care îi este pus în față, grecii comandă mai multe feluri de mâncare, care sunt poziționate în centrul mesei, urmând ca fiecare să își pună ulterior pe farfurie.

”Salutare.

Ce nu am observat noi ca români. Ne mirăm și cerem sau căutăm porții mari când vine vorba de mâncare, dar uităm să ne uităm în jur și să înțelegem. Trebuie să recunosc că și eu am făcut aceeași greșeală până când am observat ceva chiar la greci.

Priviți atent ce se întâmplă când ospătarul vă aranjează masa.

1 - Vă aduce apă, paine, și vă pune în față la fiecare o farfurie goală.

2 - Când vă aduce mâncarea o așează pe mijocul mesei, nu la fiecare în față (în alte țări îți pune fix în față ce ai comandat)

3 - Noi românii ne luăm porția în față și mâncăm până desfacem un nasture la bermude (noroc cu slipii că sunt elastici)

3 bis - Grecii nu își pun în față porția, ci servesc fiecare din ce au comandat și pun totul în farfuria adusă inițial de chelner, deci nu este o farfurie suport.

Am vazut greci care mâncau 3 inși o salată, sau o porție de calamari/caracatiță etc., deci avem nevoie de puțină educație în acest sens”, a scris Daniel C. pe Forum Thassos.