Românii care au fost deja în vacanță în Grecia le oferă informații utile celor care se pregătesc să plece.

Mulți au oferit de la începutul sezonului înformații legate de prețurile la cazare, la mâncare și la combustibil.

Un turist român a făcut un ghid al plajelor din Thassos, una dintre cele mai frecventate zone de români. Acesta a precizat că nu garantează pentru corectitudinea informațiilor, menționând că pe unele le-a preluat de pe grupul Forum Thassos, de pe Facebook, de la alți români.

"Atașez un mic ghid al plajelor, cu informații pe care le-am adunat din anii anteriori, dar si cu informații preluate de pe acest grup. Nu garantez corectitudinea informațiilor, dar am încercat să fie cât mai de actualitate. PS: se poate printa pe o coala A4."

Plaja Portho Vathy - 30 euro/ două persoane consumație minimă.

Recenzii pentru această plajă:

"Există două drumuri de acces, primul prin carieră de marmură, pe care putem să-l intitulam "o experiență" și celălalt mai accesibil și cu mai puține emoții. Ajunși la această fâșie de plajă veți constată că aveți locuri de parcare gratuite, dacă găsiți, căci este foarte aglomerat.

Pot spune că are un aspect unic datorită acestor pietricele din marmură, însă îmbină industrialul cu natura ceea ce mie nu mi-a plăcut. Praf mult, agitație, aglomerație și pot spune o ușoară dezamăgire! O baie rapidă și apoi mergeți în căutarea altei oaze de liniște, după ce vizitați o spălătorie pentru mașina."

"Plaja are un renume mai mare decât ceea ce am găsit acolo, plaja este lângă un drum forestier destul de greu accesibil cu mașina, mult praf și prețuri mari. Am ajuns la plajă după o ploaie și apa din mare era foarte murdară, nu se vedea prin ea."

Marble Beach - 12,5 euro/ persoană pentru un șezlong și o cafea sau o bere.

Culoarea apei este, de cele mai multe ori, de un turcoaz răpitor. Intrarea în apă este lină în primii 5 metri, însă marea se adâncește rapid după, așa cum au relatat unii dintre turiști, prin urmare nu este una dintre cele mai bune variante dacă te afli în vacanță alături de copii mici.

Numele plajei este dat de pietricelele de marmură albă care au luat locul nisipului, însă acest lucru nu deranjează, turiștii rămânând în continuare fascinați de frumusețea plajei.

La Scala - consumație 150 euro pentru 10 persoane.

Este o plajă de nisip, nu sunt pietre. Intrarea în apă este destul de lină, iar pe timp de vară sunt organizate diferite petreceri, motiv pentru care muzica după orele prânzului este la un volum destul de ridicat.

Paradise Beach - 10 euro pentru două șezlonguri și o umbrelă. Intrare lină în apă, nisip fin, ideală pentru copii.

Alyki - 10 euro pentru două șezlonguri și o umbrelă

În Aliki sunt două plaje în interiorul a două golfuri separate de o limbă de pământ împădurită, numită și “Piatra sfântă din Thassos“. Prima plajă se află în golful sudic și este nisipoasă, iar promenada este presărată cu baruri și taverne.

A doua plajă, aflată în imediata vecinătate a sitului arheologic, are ceva mai mult pietriș, amândouă însă au o apă foarte curată și oferă niște peisaje superbe.

Intrarea în apă este lină, recomandată pentru familii cu copii.

Skala Potamia Golden Beach - intrare lină, nisip fin, potrivită pentru copii.

Atspas Beach - consumație, fără limită minimă. Plajă cu nisip fin și intrare lină în apă, bună pentru snorkeling.

Glifoneri - consumație fără limită minimă. Plajă micuță, dar foarte frumoasă, destul de aglomerată.

Plaja este cu nisip și este perfectă pentru familiile cu copii. Intrarea în apă este lină.

Livadi Beach - Plajă sălbatică, cu pietre, fără taverne. Se ajunge mai greu. La intrarea în apă sunt foarte multe pietre.

Notos - 5 euro pentru două șezlonguri. Apă limpede, nisip fin, situată într-un golf. Acces greoi.

Karnagio Beach - consumație, fără limită minimă. Peisaj superb, intrare în apă cu pietre, plajă cu pietricele.

Loutrou Beach - plajă semisălbatică cu nisip fin și intrare lină în apă.

Informațiile sunt completate de alți turiști români, în comentarii.

"În Scala Potamias, terasa Medousa - faci consumatie de 7€ și primești două șezlong-uri și umbrela."

"Mai e și plaja San Antonio- 6€ pt 2 șezlonguri și o umbrelă și dau și o apă de 0,5l gratuit."

"La Scala este puțin eronat. Pe lângă separeu (8 persoane/200e) mai sunt și șezlongurile (10e consumație)."

"Tripiti e doar pentru scufundări, m-am tăiat în niște pietre urât plus niște așchii sau ce dracu erau în talpă."

"Dacă vă atrage Makryamos, este o plajă foarte frumoasă, dar să nu va mai pierdeți timpul ducându-vă acolo dacă nu vreți să va ușurați de 50 euro, impuși obligatoriu la intrare."

"La plaja Notos am fost astăzi. 2 șezlonguri+umbrelă= 8 euro"

"La Tarsanas este 10 euro de persoană."

"Cea mai cunoscută pentru culoarea turcoaz este Marble Beach. Am mai întâlnit această culoare la Porto Vathy, la Atspas și la Alyki. Probabil sunt mult mai multe."