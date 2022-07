Experiența unei familii de români aflate la al șaptelea concediu în Grecia. "Sunt mulți care spun că s-a transformat în Eforie Sud"

Un turist român a povestit pe Facebook experiența pe care a trăit-o împreună cu familia la al șaptelea concediu făcut în Grecia.

Românul a explicat tot ce a făcut și bugetul pe care l-a cheltuit pe grupul de Facebook Forum Thassos.

Experiența în Grecia

„Anul ăsta am fost pentru a șaptea oară în Grecia, respectiv pentru a treia oară în Thassos. Am mai vizitat Corfu, Lefkada, Zakynthos, brațul Kassandra din Halkidiki, am fost și la Parga, dar consider Thassos ca fiind cea mai frumoasă parte din tot ce am vizitat. Știu, sunt mulți care spun că e plin de români, că s-a transformat în Eforie Sud. Așa o fi.

Nouă, românilor, ne place să fim singuri în concediu, iar dacă nu putem fi singuri, măcar să nu dăm peste alți semeni de-ai noștri. Nu se poate. Alții spun că Thassos nu e Grecia autentică. De ce nu e autentică? Că e prea aproape de România? Dacă era la 1.700 km distanță era autentică?

Înainte de a pleca în sejurul de anul acesta (25 iunie-1 iulie) am citit pe aici, pe forum. Nu neapărat pentru a mă documenta, cunoscând exact și drumul și insula și restaurantele. Am citit din dorința de a cunoaște povești ale celor ce au fost recent în Thassos. Eu mai fusesem în 2016 și 2017, de fiecare dată în luna septembrie.

Am găsit atunci o insulă foarte liberă, foarte primitoare, uneori chiar cu locuri virgine. În 2016 am fost după ceva incendii puternice, erau unele peisaje mai triste, dar tot au fost frumoase. M-am cam speriat puțin de cele citite acum, în 2022.

Aglomerație, plăcuțe de înmatriculare confiscate de Poliția Elenă, chaise longue-uri peste tot la prețuri infernale, curse de mașini cu depășiri la limită în jurul insulei, copii gălăgioși pretutindeni, bombardieri, manele, restaurante full și câte și mai câte. Chiar mă gândeam să anulez concediul în Thassos și să caut o insulă mai îndepărtată.

Alți oameni m-au amuzat prin ridicolul întrebărilor pe care le puneau. Iar o a treia categorie de postatori m-au încântat prin cuvintele pe care le-au scris și imaginile publicate. Până la urmă am mers și eu în Thassos la o distanță de 5 ani față de ultima vizită.

Ne-am cazat în Chrissi Ammoudia, doi adulți și doi copii. Am zis să schimbăm partea insulei, în 2016 stătusem în Limenaria, iar în 2017 în Skala Prinos. Așadar am stat 6 nopți la Antheon Villas în Chrissi Ammoudia, un studio cu etaj și foișor din care puteai vedea muntele și marea. Am plătit cam 2.300 lei, cu 30% bani trași de pe card la rezervare, restul plătit cash la proprietate în euro. Eva, gazda noastră, foarte cumsecade. Cazarea foarte bună, i-am dat 10 la evaluare. Vă recomand, pentru 2 adulți și 2 copii este ideal.

Plaja la 1 minut de mers cu mașina și 10 minute de mers pe jos. Celebra Golden Beach, în partea mai puțin aglomerată. Cu siguranță cea mai bună apă din insulă și cea mai frumoasă priveliște, cu muntele văzut din apă. Locuri de parcare berechet, chiar la marginea plajei. Fără plată, nu ne-a luat nimeni plăcuța de înmatriculare. Noi am facut baie chiar lângă un camping.

Porțiune de cearceafuri, că nu suportăm să stăm pe chaise longue sau sub umbreluță. Loc cât vrei pentru întinsul prosopului pe nisip, nu ne-a zis nimeni nimic, nu am stat înghesuiți cu nimeni, a fost foarte lejer. În apă erau momente când eram doar noi, chiar îmi doream să mai aud un om.

La fel de liber și la San Antonio Beach, lângă Potos, unde în prima porțiune de apă sunt ceva pietre care fac masaj bun la tălpi, dar pe urmă nisip fin. Să nu ne speriem de pietrele de la început, după ce trecem de ele urmează o apă perfectă. Am mai făcut o baie și la Skala Prinos, tot pe o plajă foarte liberă cu o mică porțiune de pietre la intrarea în apă, dar pe urmă cu nisip pe fund.

Am parcat mereu mașina la marginea plajei, nu a fost aglomerat, am avut intimitate pe plajă, nu am deranjat și nu am fost deranjați. Am stat întotdeauna nestingheriți pe prosop, direct pe nisip. Am fost și la Platana, o plajă liniștită și de suflet pentru noi. Am fost și la plaja de lângă supermarketul Latsouris, i-am uitat numele.

Am fost chiar si la Porto Vathy Marble Beach. Ne-am dus prin carieră, ne-am întors pe drumul spre Limenas. Foarte bune ambele drumuri și nu avem mașină de teren. De ce se plâng unii că sunt drumurile proaste până acolo? Foarte frumos acolo, de asemenea am găsit loc să ne punem prosopul. Această plajă are farmecul ei și merită vizitată măcar o dată când ești în Thassos. Apa e mai adâncă aici, dar nu a fost asta o problemă”, a povestit turistul.

Mâncarea

Bărbatul le-a spus internauților și despre mâncare.

„În ce privește restaurantele, nu am găsit vreodată în Grecia restaurant la care să mâncăm prost, la care ospătarii să nu fie super de treabă, unde să fim păcăliți cu ceva. Peste tot a fost la superlativ. Am mâncat la Captain în Skala Potamia pentru că era lăudat de toată lumea. Seara am prins cu noroc o masă liberă, multă lume aștepta în picioare pentru o masă. Nu am înțeles de ce, sunt sute de alte taverne unde se poate mânca cel puțin la fel de bine. Am mâncat la San Antonio Beach Bar, foarte dichisit.

Mi-a plăcut foarte mult la Gorgona în Skala Rachionou, am avut o masă chiar la malul mării, iar ospătarii de acolo fac tot felul de glume spunând că îți aduc sarmale sau mămăligă cu brânză. Foarte mișto și la Palude Taverna în Chrissi Ammoudia. Am făcut o vizită și în Theologos cu gând să mâncăm la taverna Iatrou, dar din păcate mi-a fost imposibil să găsesc un loc de parcare în apropiere. Așa că ne-am mulțumit cu taverna Augustos, unde am mâncat un miel foarte bun. Am mâncat prăjituri foarte bune la cofetaria din Limenaria, dar am uitat cum se numește, acolo în centru, la canapele.

Eu sunt un fan al bibanului de mare. Cam asta am mâncat în 75% din cazuri. (Îmi iau săptămânal și de la Lidl din România, îmi place mult). La Palude Taverna, ospătarul văzând că sunt chitit pe pește, a zis să-mi facă o recomandare. Mi-a spus că atât bibanul cât și dorada sunt pești de crescătorie și a venit cu un pește adevărat de mare, prins în mare. Crud. A zis că se numește scorpie roșie de mare, 65 euro/kg iar un pește are 1 kg. N-am dorit să dau atâția bani pe un pește, așa că am refuzat, dar am rămas curios. O fi bun? Merită încercat?

Oricum, doresc să spun că mâncarea este perfectă la orice tavernă. Clasică, fără fițe, dar excelentă. Fac o paranteză și vă spun că am totuși un local preferat în Grecia, dar în Zakynthos. Restaurantul Peppermint din localitatea Argassi.

În afară de plimbat pe la diverse plaje, stat la soare și în apă, am făcut o plimbare prin Panagia pe la izvoare, am fost la Gyola, am dat de două ori turul insulei și ne-am oprit prin diverse puncte de belvedere, sau prin sătucuri. Fiind pentru a treia oară în Thassos, n-am mai repetat unele puncte de interes precum Mânăstirea, cascadele, Kastro,muzeul uleiului etc”, se mai arată în postare.

Drumul

De asemenea, bărbatul a povestit și cum a fost drumul.

„La vama Makaza am stat 90 minute la dus și 45 minute la întors, dar nu mi s-a părut mult. Între Comarnic și Bușteni se stă mai mult 🙂 Vigneta de Bulgaria am luat de pe bgtoll.bg la prețul corect. Drumul cam în 10 ore (București) cu opriri minime de făcut pipi, luat o gustare, dezmorțit. Cam 8.000 lei cheltuiți pentru doi adulți și doi copii, mic dejun la pensiune cumpărat de la magazin, restu mâncat pe la taverne, cazare, benzină, ferry, tot. Beri am băut doar la tavernă, acasă am mai luat câte o cola din magazin. Suveniruri pentru cei dragi și pentru noi. Ulei nu, pentru că e la fel de bun și uleiul de măsline comercializat în România. Deci 8.000 lei, 8.000 și un pic. Ca să vă faceți o idee.

A fost un concediu extrem de reușit. N-am prins aglomerat, n-am avut probleme, nu m-am lovit de alți români sau alți oameni. Singura chestie care pot spune că a fost cu minus, aglomerația din Lidl. Am fost să cumpăr iaurturi și ouă pentru dimineață și era nebunia de pe lume. Coadă ca la noi în preajma sărbătorilor, aglomerație. Cumpărau românii beri, cărbuni să facă grătar. Păcat că nu băgaseră mici la Lidl Grecia 🙂 În rest lejer prin alte magazine. Latsouris este preferatul meu.

Pe ferry la întoarcere aveam lacrimi în ochi pentru că părăseam insula. Aș mai face o vizită prin septembrie”, adaugă turistul.