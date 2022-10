Românii care au ales să meargă în octombrie în Grecia: ”Vilă cu piscină de două ori mai ieftină decât un apartament în iulie”

O româncă a mers cu familia la mare în Grecia, în Lefkada, în intervalul 2-9 octombrie, însă a avut emoții deoarece nu a știut exact la ce să se aștepte și mai ales dacă o să mai fie vreme de plajă și de baie în mare.

Totuși, a fost plăcut surprinsă din mai multe puncte de vedere: mult mai puțini bani dați pe cazare, lipsa aglomerației, locuri de parcare și șezlonguri din plin, plus o vreme extraordinară.

”Lefkada în octombrie

Am decis să fac această postare, pentru că nu prea am găsit multe despre un sejur în această perioadă când ne planificam noi vacanța.

Am fost pe insulă între 2 și 9 octombrie. Multe locuri de cazare libere și mult mai accesibil ca preț decât vara (am căutat și am cu ce compara). Am închiriat o vilă cu piscină doar pentru noi de două ori mai ieftin decât a costat un apartament în iulie pentru niște prieteni.

Am prins vreme bună-bună. Arătau 23-25 de grade, dar pe plaje soarele era foarte puternic. Apa foarte plăcută, bronz uniform, plaje goale și liniște peste tot.

Nouă ne-a plăcut foarte mult și am zis că nu ne ajunge curaj să venim în plin sezon.

Totul e atât de idilic și fără aglomerație.

Ne-a plăcut că nu trebuie să te grăbești să prinzi primele ore de dimineață pentru plajă, dar poți să stai întreaga zi la scăldat. Ne-a plăcut că nu trebuie să “lupți” pentru locuri de parcare și șezlonguri (unele chiar sunt gratuite). Ne-a plăcut că nu am întâlnit prea multe mașini pe drumurile înguste și șerpuite.

Am fost cu 3 copii, de 1,5 ani, 4 ani și 6 ani. Da, probabil nu e o destinație recomandată familiilor obișnuite cu vacanțele confortabile sau sedentare, dar pentru noi a fost de vis. Am mers și la Egremni, unde totul ne-a părut mult mai ușor decât în multe recenzii de speriat. Ne-au plăcut mult Porto Katsiki, Agiofili și Afteli.

Pe scurt, prima săptămână de octombrie e superbă în Lefkada!”, a scris românca pe Forum Lefkada.