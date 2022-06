Topul destinațiilor perfecte pentru o vacanță cu familia în Europa FOTO

Vacanțele în familie vin adesea cu mai multe cerințe speciale privind locația, în funcție de numărul membrilor sau de vârsta copiilor. Pe de altă parte, ce este mai frumos decât să descoperiți Europa alături de cei dragi, să vă relaxați și să creați amintiri neprețuite.

Turiștii au votat destinațiile ideale pentru o vacanță în familie pe europeanbestdestinations.com, locuri care îi vor încânta atât pe cei mari, cât și pe cei mici.

Algarve este una dintre cele mai minunate regiuni ale Portugaliei, cu o climă blândă și soare pe tot parcursul anului. Copiii vor adora plajele aurii, apa de un albastru ieșit din comun, dar și plajele ascunse ale peșterilor Benagil. Este una dintre cele mai bune destinații din Europa pentru a vedea delfinii, sau puteți face inclusiv un tur de safari.

Nu este niciodată prea târziu pentru a descoperi rădăcinile istoriei și civilizației unui popor. Atena este destinația ideală pentru o vacanță relaxantă în familie, pentru o croazieră de o zi la Hydra, sau pentru o excursie la Meteora. Nu uitați de Acropole și Parthenon.

Copiii vor fi absolut încântați să descopere frumusețile și comorile Barcelonei. Ideală pentru vacanțe în familie, cu obiective impresionante precum Sagrada Familia sau parcul tematic Port Aventura.

