Replica unei românce pentru nemulțumiții după vacanțe în Bulgaria: "Cei care se plâng nu știu să enumere 5 capitale europene"

Unii dintre românii care și-au petrecut vacanțele ân Bulgaria sau Grecia au fost nemulțumiți.

Anul acesta mulți turiști s-au plâns de condițiile proaste din hotelurile din Bulgaria. O parte dintre cei care au optat pentru sistemul all inclusive au reclamat calitatea proastă a mâncării oferite la restaurantul hotelului.

Ads

O româncă le-a transmis o replică tăioasă celor nemulțumiți și laudă țara vecină, într-o postare pe Facebook:

"Nu zic că Bulgaria este perfectă, dar comparativ cu România sunt cu vreo 15-20 ani mai înainte! Ca și destinație de vacanță are mai multe plusuri decât minusuri iar “obrazul subțire, cu cheltuială se ține”.

Pentru românii mai “pretențioși“ le recomand să nu meargă niciodată in Egipt. Africa este o țara din lumea a 4-a, iar nisipul o să va intre în papuci si în buzunare!

Cei care se plâng de Bulgaria nu știu să enumere 5 capitale europene si nici ce țări au ieșire la Marea Neagră. Așa că nici nu trebuie să le dați atâta atenție. Mergeți in Bulgaria fără nicio grijă!". a scris femeia pe grupul Travel in Bulgaria.

"Anul acesta dezamăgire totală"

Postarea a strâns multe comentarii în care mulți o contrazic.

"Am fost 6 ani la rând și am fost foarte mulțumiți de stațiune însă anul acesta dezamăgire totală la Nisipurile de Aur, stațiunea nu mai este ce a fost odată, foarte murdară, se vede că numai sunt nemții și au rămas bulgarii și ca să fiu sinceră e foarte urât să zicem că e o țară mult mai frumoasă ca a noastră, eu am mers în Bulgaria la mare din cauza prețului mult mai bun ca la noi, dar asta nu înseamnă că la noi e urat (e foarte scump la noi) și dacă lăsăm marea la o parte și mergem pe alte meleaguri ale noastre eu zic că suntem cu mult peste bulgari la ce peisaje avem noi în România, dar cine nu a ieșit decât până la Constanța normal că zice că Bulgaria e vis, e doar părerea mea nu vreau să întru în polemici cu nimeni."

Ads

"Nu va fi niciodată Bulgaria peste România. Atrag turiștii cu all inclusive și dacă vrei să ieși din hotel să faci altceva te rupe la bani, totul prea scump ptr Bulgaria. Noi,ăștia mai săraci, atât ne permitem, un hotel cu all inclusive. Azi după 4 zile în care am avut autoturismul în soare, găsisem loc sub copaci la umbră, dar paznicii au pus bandă ca să îl ocupe. Am chemat paznicul și a zis că e ocupat, dar cu ceva șpagă pot muta acolo."

"Cei care se plâng de Bulgaria au încercat și altceva și au standarde mai ridicate decât mâncare de cantină și băuturi infecte."

"România mea este mai frumoasă ca multe alte țări, adevărul este că Bulgaria ne-a lăsat puțin în urmă la capitolul turism, dar și acela numai în sezonul estival, restul să mai aștepte la capitolul frumusețe peste Romănia."

Ads

"Autoarea postării cred că locuiește undeva unde merge 20 de minute până la fântână că să scoată apă. Cucoană, cum poți spune că țăranii aia, aia care habar nu au engleză, nici măcar în staff-ul hotelier nu găsești unul să vb cursiv engleză, nespălații aia, cum poți spune că sunt cu 15-20 de ani înaintea noastră?

La ce sunt înaintea noastră??? Argumentează! Care are bani nu merge în Bulgaria! 2000 de euro înseamnă bani? Clar că ai hârlețul în sufragerie"

"Ca să înțelegeți odată ptr totdeauna:

Bulgaria e o țară frumoasă, salvată de relieful diversificat și de faptul că are ieșire la mare.

Are locații superbe, pline de istorie și peisaje care te lasă mut.

Dar să nu comparăm mere cu pere. Bulgaria e o destinație pentru cei cu venituri medii spre sub medii (adică între 2000-3500 de lei/luna). Punct! Lovetarii merg în Positano, Cinque Terre, Maldive, Cuba.

Ads

Și de aici până a spune că țara noastră e cu 20 de ani în urma amărâților aia de bulgari…Ți-am zis: cred că unde locuiești tu ești în urmă cu 20 de ani, dacă spui că cotețarii ăia sunt deasupra noastră."

"Vă recomand să mergeți și cu mașină în Bulgaria și să vă întoarceți cu trenul sau cu autocarul. Sunt niște hoți bulgarii."

"Eu sunt unul din cei care s-au văitat pe forum de condițiile din Bulgaria și să vă spun și de ce: merg în Bulgaria de peste 10 ani, uneori și de două ori pe an, deci nu poți spune că sunt pretențios. Am văzut cum stăteau lucrurile acum 10 ani, acum 5 ani și fac o simplă comparație cu prezentul. Și da, încă o dată spun că în Bulgaria stațiunile se degradează cu fiecare sezon . Probabil și-au umplut teschereaua în acești ani și nu îi mai interesează să ofere condițiile pe care le ofereau în trecut.

Nu spun că la toate hotelurile sunt condiții mai proaste că în trecut, dar la merea majoritate așa sunt.

Cât despre cele cinci capitale europene, sper să mă ierți că nu le știu, nu toată lumea e așa umblată, când am văzut prima dată Bulgaria am zis că mi s-au îndeplinit toate visurile și că am ajuns în cea mai civilizată parte a globului.

Noroc că mai sunt conaționali că matale care să ne spună și nouă că lumea nu se termină în Bulgaria.

Egiptul face parte din galaxia noastră? Nu de altă dar am auzit că în Cairo există străzi neasfaltate, că se merge cu cămila și că în afară stațiunilor de pe litoral nu prea mai ai ce face pe la ei. Cairo e capitală? Deci știu una, dar păcat că nu e în Europa. Se pune?"

"Da, mergeți fără nici o grijă, mai ales cu copii să servim mâncare alterată și apoi ne distrăm la spital în loc de plajă!!"

"Fiecare are dreptul să-și spună propria opinie despre hotelul în care a fost cazat, nu se poate generaliza că este bine în toate locațiile!

Căutați numai aici pe grup câte familii, mai ales cu copii s-au întors bolnavi, cu enterocolite din Bulgaria vara această."

"Niciun hotel din cele la care am fost cazat în Bulgaria nu a reușit să se ridice la standardele celor la care am fost anul acesta în România. Așa că mai ușor cu laudele."

Români mulțumiți de vacanța în Bulgaria

"În principiu, de acord cu postarea. Bat Bulgaria de ani buni, evitând cu grijă Nisipurile de Aur și Sunny Beach și în general tot ce înseamnă turism de masă. De ce să stau la un hotel industrial cu personal obosit și tracasat când pot stă la un hotel fain de trei stele la Sozopol cu peste 8.5 pe Booking?

De ce să mă înghesui la "all inclusive" când sunt atâtea tarabe cu pește proaspăt și terase prin cartiere? E suficient să cauți un pic și prețurile și servirea e altă. De ce să stau pe plajă la Varna când chiar alături e cartierul ei Asparuhovo, cu plajă curată și semi-pustie unde la cea mai de fiță terasă cu fructe de mare, țuică de Burgas și sticlă de vin cu apă nu am dat mai mult de 100 de leva? La terasele din cartier mănânci la prețuri incredibile. O plăcintă uriașă cu brânză nu e mai mult de doi leva.

Personal, repet, evit turismul de masă. Caut ce e autentic, locuri unde meltenismul nu a ajuns, unde e curat și nu aud altă limbă decât cea locală. Știu, sunt oameni nemulțumiți care critică turismul de masă de acolo. Și pe bună dreptate.

Dar, oameni buni, suiți-vă în mășini, mergeți la Aladja (mânăstire unică lângă Nisipurile de Aur...culmea ironiei), Shumen (cu un monument de stă mâța în coadă), Veliko Târnovo și Arbanasi cu bisericile creștine fabuloase de acolo, cu Pasul Șipka și monumentul unic de acolo, cu mormintele regilor traci, mergeți la Plovdiv să vedeți amfiteatrul și stadionul român și casele de țărani cu stare, mergeți la Budzula să vedeți ce au încercat ei să construiască în vârf de munte, mergeți la Burgas la stățiunea termală de lângă ea...și peste tot opriți și mâncați unde mănâncă bulgarul. Evident, dacă ai copii nu prea ai de ales. Însă sunt atâtea motoare... Booking, TripAdvisor...etc. Exclus să iei țeapă azi."

"La noi plecă românul cu 500 de euro cu tot familionul în Bulgaria și pe urmă se plânge că n- a avut condiții de 7 stele. Că a mai fost un văr acu' 15 ani și era mâncare mai multă! La asta ma refer. Că în 10 ani s-au scumpit toate. Nu îți poate nimeni oferi super condiții la bani puțini! Eu prefer Bulgaria, restul pot merge unde doresc."