Turist român, impresii la superlativ despre Bulgaria: "În toamna asta am deja două rezervări. Sunt atâtea locuri superbe, veți rămâne cu gura căscată"

O parte dintre românii care și-au petrecut anul acesta vacanțele în Bulgaria s-au întors nemulțumiți, plângându-se de condițiile din hotel, mâncarea de proastă calitate sau lipsa locurilor de parcare promise.

Un român care se declară iubitor al Bulgariei a conturat o altă față a acestei țări, într-o postare pe Facebook. Acesta manifestă îngăduință față de cei care și-au făcut o părere proastă, explicându-le unde au greșit, în opinia lui.

"Am intrat pe acest grup pentru că iubesc țara vecină și prietenă, Bulgaria.

Am fost de nenumărate ori acolo, cu opriri în cele mai diverse și pitorești locuri.

Chiar în toamna asta am deja două rezervări (la Varna, la un hotel de patru stele unde am fost de cel puțin patru ori) și la Kranevo, la ape minerale (mde, îmbătrânim).

Ce am observat aici:

"Multă lume care se plânge. Am toată simpatia pentru ei și pentru ce au pățit. Da, sunt destule "capcane". Oameni buni, Booking și TripAdvisor vă deschid ochii. Folosiți aceste "motoare" cu încredere (personal, mă cazez numai la peste 8.2-8.5 pe Booking citind atent comentariile)."

Despre cazare și hoteluri

"De exemplu, la Varna, în cartierul "Asparuhovo" există un hotel bun de trei stele, dar care are niște minusuri palpabile (mirosul de pe hol). Compensează cu dimensiunea camerei, curățenia, plaja semipustie de la 300 de metri și cu chioșcul cu pește proaspăt prăjit de peste drum. Plaja e dotată cu restaurante foarte ok (primul loc unde am cerut "Cosmopolitan" la carafă...și am primit).

Nu am găsit cazare de două ori la rând în vara asta la hotelul meu preferat din Varna. Am venit aici știind de probleme. Nu am înjurat, nu am urlat... doar am menționat problema.

Multă lume vine pentru "all inclusive".

Înțeleg familiile cu copii mici, îi înțeleg pe cei comozi, sătui de muncă, pe cei care vor pur și simplu să "zacă". Dar marea majoritate sunt oameni activi. Bateți oameni buni cartierele și veți găsi locuri unice, ieftine și cu mâncare și băutură foarte ok la preturi bune. Personal am ajuns sa iau micul dejun la terase bulgărești cu "banitsa" - placintă cu brânză, la doi leva. Cafea, o leva. Turiști în jur? Zero."

Locuri superbe de vizitat

"Vizitați. Sunt atâtea locuri superbe. Trec peste Balcic. Yailata (cu cea mai superbă Mare Neagră văzută). Asta până în Balcic.

Cap Kaliakra. Tot acolo. Varna și Pădurea Impietrită. Muzeul arheologic de la Varna (să vă amuzați un pic de istoria învățată de noi), Madara si Călarețul ei, cu parcul din jur, Veliko Târnovo si peșterile din jur, Valea Regilor Traci, Biserica ortodoxă construită de ruși la capătul pasului Sipka, Burgas si apele minerale "Trei grații" si insula pe care se ajunge cu vaporul, Nessebar și superbele biserici bizantine, fermecătorul Sozopol, fabulosul Plovdiv cu Amfiteatrul Roman de poveste și unicul cartier "Kapana", Bansko și munții lui, Sofia și catedrala si muzeele ei, si câte si mai câte. Am uitat să vă spun de Shumen si Budzula, căutați si veți ramâne cu gura căscată.

Oameni neprietenoși. Puțini (desi am dat de ei si la "Primoretz" la Burgas, adevărat hotel de cinci stele). Merg peste, zâmbesc si îmi amintesc de chelnerii nesimțiți din Paris sau București și îmi trece.

Siguranța nu este cu adevărat o problemă

"Siguranță? Un unchi de-al meu a pierdut un telefon la Silistra. Două zile mai târziu, un cetățean bulgar disperat încerca să dea de mine să îmi spună că telefonul era la el (telefonul era blocat dar se vedea cum subsemnatul posta ceva pe Facebook, pe ecranul blocat).

Socrul a uitat telefonul și a doua cheie de la mașină la Burgas la hotel și oamenii m-au sunat într-o oră întrebând unde să trimită curierul (plecasem spre Stara Zagora).

Mașina? Am intrat în Bulgaria cu patru mașini, de la "ieftin" la "foarte scump". Niciodată vreo problemă."

Bulgaria te satură cu 100 de leva, dar și cu 10

"Am mai spus de multe ori, Bulgaria te satură cu 100 de leva (ca să te spargi în figuri, "Captain Cook" de la Varna fiind genul ăsta de restaurant, scump și bun), dar te satură si cu 10 leva (2 leva o bere, cinci pește prăjit la foc iute și de restul cartofi prăjiți si vată de zahăr, de exemplu).

Nu cred că am luat vreodată o "țeapă" acolo. De ce? Casc ochii. Asta nu înseamnă că sunt ferit de așa ceva.

Personal, evit "all inclusive". Pentru că pierd "sufletul locului". Prefer un apartament sau o garsonieră cu notă bună si loc de parcare decât un hotel "industrial". Explorez, ascult, vizitez, zâmbesc. Mănânc local, beau numai bere si vinuri locale, încerc să învăț două-trei cuvinte din limba locului. Ce e drept, puțina rusă pe care o știu mă ajută mult.

Gânduri bune, hoteluri faine și mâncare bună, băutură ultra-bună și clipe minunate în Bulgaria!", a scris românul pe pagina Travel in Bulgaria.