Vacanța de vis a unor români în Bulgaria: "Ne-am întors cu ceva bani. Peisaje spectaculoase, apă turcoaz"

Unii dintre românii care au ales să petreacă vacanța pe litoralul din Bulgaria relatează despre condițiile de cazare, mâncare sau plaje.

Sunt și turiști care au relatat experiențe plăcute. Este cazul unei românce care a scris pe Facebook despre o vacanță super reușită în țara vecină, alături de familie.

Ads

"Cu inima strânsă că va fi o vacanță de compromis, pentru că eu voiam munte și soțul voia Grecia, plecăm spre Bulgaria.

Nu am știut de la început că va fi o vacanță super reușită, deși nu am fost la all inclusive și chiar ne-am întors cu ceva bani înapoi.

Acum, depinde de ce căutați însă pe mine anul acesta m-a surprins foarte plăcut.

Am stat la Kaliakria resort, 50 km de granița cu România.

Doar cazare, fără masă. Unele apartamente însă au inclus micul dejun. Serveam micul dejun la unul din cele mai bine cotate restaurante din zona Kavarna, Balcon del Mundo situat în complex.

Cu o priveliște de îți tăia respirația, deasupra mării, mâncare delicioasă, de calitate, foarte diversificată și accesibil.

Noi am fost 2 adulți și 4 copii. Și mâncăm toți în regim bufet cu 60 leva= 30 euro. Sucuri naturale, dulcețuri de casă, preparate delicioase.

Complexul foarte curat, foarte liniștit, cu multă multă verdeață, apartamente super spațioase, vreo 6 piscine dintre care 2 infinity pool.

Ads

Am mers la plaje diferite, ne am bucurat de peisaje spectaculoase, apă turcoaz, pești care innotau printre picioarele copiilor, mare fără valuri, nisip super fin și zone libere u de nu se uită nimeni cu ochii cât cepele dacă nu îți iei șezlong.

Mulți români, însă nu am auzit o înjurătură, nicio vocaliza, nu am auzit niciun emancipat care știa totul despre toate.

Într-o seară am mers și am luat cina la hotel Topola Skies, care era la 3 minute de mers pe jos. Hotel cu All inclusive . Noi am achitat taxa și am avut bufet.

Cozi, mâncare bunuță, băutură slabă, f slabă, prăjituri fără gust...în schimb fructe multe, fripturi bune și un macrou bun la grătar.

Ads

Am mai mers la White lagoon pentru cină. Altceva, cu totul altceva.

Prăjituri extra bune, fripturi fructe de mare, super super bune. Foarte frumos resortul!

Bolata- plajă sălbatică în rezervație naturală, superbă plajă.

Plaja Bendida - superbă! Merită să mergeți măcar pentru a te plimbă în resortul de care aparține, resort pentru jucătorii de golf: Thracian Golf Resort.

Am vizitat încă alte plaje. Toate, la fel de frumoase! Recomand din inima zona", a scris românca pe grupul Travel in Bulgaria, de pe Facebook.