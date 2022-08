Dezamăgirea cruntă a unor români după vacanța în Bulgaria. „Am întregit gustul amar cu încă o doză. Ne-au fost furați bani”

O turistă româncă a povestit pe un grup de Facebook despre experiența neplăcută a unei vacanțe în Bulgaria.

Grupul a fost cazat într-un resort de 4 stele din stațiunea Sfinții Constantin și Elena și au fost atât dee dezamăgiți încât spun că nu vor mai reveni.

Aceștia susțin că le-au fost furați bani din cameră și condițiile i-au dezamăgit.

Curățenia din camere lăsa de dorit și au găsit și gândaci.

Postarea pe larg:

„Tocmai ne-am întors din Bulgaria și am întregit gustul amar cu încă o doză, când am constatat că ne-au fost furați bani cu o zi înainte de decazare (ușor când nimeni nu deschide portofelul la all inclusive). Nouă ne-au dispărut 50 de euro, iar prietenilor cu care am fost, 400 de lei. Nu înțelegeam de ce cameristele ne evită (de vreo două ori au ciocănit când eram în cameră și dormeam), de ce nu au schimbat cearșafurile în 6 zile, iar prosoape ne-au lăsat din start vreo 10, ca să avem...

Turiștii români s-au plâns de condițiile din hotel

Despre hotel: nisip în mochete (mocheta de pe holul de la etajul 5 nu a fost aspirată nici o dată în 6 zile), ocazional apăreau și gândăcei, în baie "ploua" din tavan (asta s-a rezolvat după ce am reclamat la recepție), mesele din restaurant se "lipeau" de bine ce erau curățate, mâncarea a fost decentă, însă nu și servirea. La înghețată și cafea erau zoaie întinse pe mese și lângă aparate... Îmi pare rău că nu am făcut mai multe poze, dar de fel nu sunt fițoasa paranoia...

Păcat de poziționarea hotelului, de apa limpede și caldă... Acestea sunt singurele plusuri.

Voi face reclamație prin agenție, dar am vrut să anunț și "muritorii" de rând, căci sigur nimeni nu își dorește așa ceva pe banii săi”, a transmis turista din România.