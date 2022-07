Vacanță în Bulgaria: cu agenție versus fără agenție: ”Cazare am găsit în 10 minute, cu 150 de lei pe noapte”

Atunci când vine vorba despre organizarea concediului, există oameni care doresc să planifice totul până la cel mai mic detaliu din timp, dar și persoane spontane, care merg pe premisa că vor găsi cazări suficiente și la fața locului.

Dacă aveți de gând să mergeți la mare în Bulgaria vara aceasta, probabil că o dilemă este dacă să apelați la serviciile unei agenții de turism, sau să căutați cazare pe cont propriu.

Ads

Părerile sunt împărțite, în funcție de experiența fiecărui turist.

”A mers cineva în Bulgaria fără agenție? E mai ok așa sau cu agenție?

Dacă nu vrei să stai la hotel, te poți caza și în altă parte? Sau hotelurile sunt mai aproape de plajă?

V-ați făcut și asigurare? Ce taxe se mai plătesc? Rovinieta, de unde?

Îmi puteți recomanda un hotel low buget unde pot merge cu copiii?

Vă rog, cine mă poate ajuta cu orice informație pentru o persoană care merge pentru prima dată în Bulgaria”, a scris Adriana pe grupul de Facebook Travel in Bulgaria - Călător în Bulgaria.

Românii au recomandat predominant aplicații de închierere sau rezervare direct la hotel, însă sunt și câțiva care preferă agențiile, invocând siguranța și ofertele speciale. Totuși, anumiți turiști spun că au găsit cazări foarte repede la fața locului, la prețuri avantajoase.

”Poți căuta 3-4 hoteluri pe aplicație, le alegi după cum îți plac, verifici acolo prețul, iar apoi poți cere și la agenție câte o ofertă pentru comparație. Eu am fost de mai multe ori, tot prin agenție. În stațiuni cam doar hoteluri am văzut aproape de plajă, dar probabil sunt și alte opțiuni. Asigurare nu am făcut, ne-am bazat pe cardul de sanatate european, pe care îl puteți cere gratis la casa de asigurări. Poate ar fi bună asigurarea pentru copii”.

Ads

”Eu acum m-am întors de o săptămână și am rezervat și achitat direct pe site-ul hotelului. A avut cel mai bun preț”.

”Este mult mai bine sa-ți faci singur rezervare, din punctul meu de vedere e chiar mai sigur decât prin agenție pentru că vorbești direct cu hotelul și negociezi direct condițiile. De exemplu sunt multe hoteluri care au locuri limitate de parcare și când îți faci direct rezervare poți negocia să-ți păstreze un loc. Eu îmi fac rezervare pe mail sau telefonic de 12 ani”.

”Puteți rezerva direct la hotel, eu cu o zi înainte am făcut rezervare pe email-ul hotelului și au confirmat imediat”.

”Eu am rezervat la hotel direct anul acesta pentru că a fost mai ieftin așa. Referitor la taxe, am plătit vigneta pe site-ul oficial BGTOLL, ne-am făcut asigurare medicală pentru că nu este foarte scumpă. Pentru doi adulși și un copil a fost 125 de lei.

Ads

Căutați recenzii ale hotelurilor. Noi am mai folosit și aplicații de închirieri și a fost ok. Căutați hoteluri cu nota peste 8 pentru a fi decente atât la mâncare cât și la cazare. Dacă doriți aproape de malul mării sa fie specificat că este pe plajă. Poveștile cu 200-300 de metri până la plajă sunt de cele mai multe ori neadevărate”.

”Am plecat de acasă pe repede înainte, am căutat cazare pe drum, ne opream și întrebam, mâncam unde erau mulți oameni că acolo clar era mâncarea bună.

Cazare am găsit în 10 minute, apartament cu două camere și cu acces la piscină, 150 de lei pe noapte (anul trecut) și a fost super curat și gazda chiar ne-a ajutat să reparăm mașina că aveam o mică problemă”.

”În ultimii 10 ani am mers pe cont propriu, nu prin agenție. Rezervările le-am făcut la persoane particulare (nu numai în Bulgaria). Anul acesta vom merge în august, 6 persoane, 10 nopți, un apartament cu dormitor, living și bucătărie și o garsonieră cu bucătărie, 990 euro, anulare gratuită, într-un complex de lux, cu 10 piscine, spa, teren de volei/fotbal, 2 parcuri, 4 restaurante. E la 10-15 minute de mare”.

Ads

”Personal am rezervat direct la hotel, plătit 30% și restul la check in”.

”Am fost anul trecut prima dată fără agenție (după neplăceri de nerespectare contract pe timpul pandemiei) la un hotel din Sunny Beach, am rezervat direct pe site-ul lor și am plătit totul la hotel când am ajuns, nu au vrut să rețină plata în avans”, sunt câteva dintre sugestii.