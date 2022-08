Hotelul din Bulgaria la care s-a cazat românca FOTO Facebook/ Travel in Bulgaria

O româncă a petrecut un sejur de cinci nopți în Bulgaria, însă a fost complet dezamăgită de condițiile hotelului în care s-a cazat, considerând că a fost ”o mare țeapă”.

Aceasta a enumerat un șir lung de probleme într-o postare pe Facebook, pe grupul ”Travel in Bulgaria”.

”MARE ATENȚIE!!! Dezamăgire completă la hotel Flamingo din Sunny Beach!!!

Am avut cazare de 5 nopți cu all inclusiv light (mare țeapă), pe booking scrie niște servicii și la locație găsești cu totul altceva, nu mi-au dat foaia cu politica hotelului dar am reușit să-i fac poză și o voi posta.

În 5 nopți nu au venit niciodată să facă curățenie în cameră deși am sunat la recepție și le-am zis. În a 3a zi am luat-o de mână pe femeia ce făcea curățenie și i-am arătat camera explicându-i prin semne (nu înțelegea deloc engleză) să-mi facă curat.

Apă caldă nu era DELOC înainte de ora mesei, am stat cu șampon în cap 40 min până a venit puțin să mă pot clăti (am stat la etajul 2, deci mai sus săracii doar ei știu). Camera arăta deplorabil (hotel de 4*), curgea noaptea apă din tavanul băii, nu aveau net decât la recepție, dar și acolo era blocat și te rugai de ei să dea reset la router.

Nu aveai frigider în cameră și nu aveai voie să aduci nimic din exterior că cică ți le confisca. Ușa la balcon nu se închidea, trebuia să o țin încuiată. Am reclamat problema cu apa și a venit o doamnă care nu vb deloc engleză și dădea din umeri. Aveai doar mesele principale și ATÂT. La mesele principale de băut aveai la dozator bere și vin (doar cu numele că nu puteai să le bei de rele ce erau). La prânz trebuia să vii de la 12.00 la 13.00 (o oră, atât, au zis că sunt mulți și i-au programat) și la cină de la 18.00 la 19.00 și după gata.

GROAZNIC. EVITAȚI ACEST HOTEL SĂ NU VĂ STRICAȚI CONCEDIUL!!! Menționez că am fost și cu 2 copii mici (4 și 6 ani). FOARTE DEZAMĂGITOR!!!”, a scris femeiape Facebook.