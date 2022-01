Vicepreşedintele TNL Braşov Bogdan Pintilie, acuzat că a postat pe Facebook o imagine şi comentarii considerate ameninţări la adresa viceprimarului USR al Braşovului Flavia Boghiu, a demisionat din partid.

”Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am şi şters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violentei de orice fel şi care au văzut postarea mea. Desi poza nu îmi aparţine şi am scris în textul postării că este un pamflet, regret că fost interpretată greşit şi că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confrunta. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situaţii”, a scris Pintilie pe Facebook.

Ulterior, într-un comentariu la propria postare, el a ţinut să precizeze că nu a demisionat din PNL la cererea liderului TNL Mara Mareş, a lui Florin Cîţu sau a Alinei Gorghiu, ci pentru că aşa a simţit. El mai anunţă că, nemaifiind membru al PNL, poate pune câteva poze ”simpatice”, în care apar unii membri de bază ai PNL, prima poză postată fiind a Marei Mareş.

”Nu mi-am dat demisia din PNL la cererea doamnei Mara Mareş, a domnului Florin Cîţu şi a doamnei Alina Gorghiu, mi-am dat demisia fiindcă aşa am simţit şi a fost o decizie pe care mi-am asumat-o, aşa cum mi-am asumat şi postarea pe care am avut-o în cursul zilei de ieri! Acum, nemaifiind membru al PNL, pot pune câteva poze simpatice, în care apar unii membri de bază ai PNL, că aşa-i în politică! ”, scrie el.

Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe a vorbit duminică, într-o postare pe Facebook. despre instigare la violenţă asupra Flaviei Boghiu, viceprimar al Braşovului, într-o postare a vicepreşedintelui PNL Tineret Braşov.

„A pus o poză cu doamna Boghiu pe care au făcut-o să arate ca şi când ar fi lovită, adăugând comentariul «o prinde bine»”, a afirmat Vlad Gheorghe.

Liderul USR Dacian Cioloş a afirmat, în legătură cu acest caz, că cei din „conducerea PNL ar trebui să ia măsuri extraordinare şi rapide, pentru că este al doilea caz în mai puţin de o săptămână în care un membru al PNL agresează pe cineva de la USR”.

Liderul PNL Florin Cîţu a precizat că nu va tolera astfel de gesturi de violenţă, iar astfel de acţiuni vor fi sancţionate ferm de către PNL.