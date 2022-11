La un an după finalizarea fuziunii dintre USR și PLUS, în urma căreia partidul a revenit la titulatura „USR”, acum formațiunea renunță la PLUS și în noua siglă.

În noua siglă a USR-ului, aceasta are o culoare diferită, iar amintirea PLUS-ului se regăsește sub forma unui punct portocaliu.

Decizia a fost luată de conducerea partidului cu doar un vot împotrivă, cel al Ancăi Dragu, venită din PLUS.

Noua siglă a USR: