Președintele USR Cătălin Drulă a anunțat vineri, 18 noiembrie, că partidul își consolideză prezența în Republica Moldova prin invitarea în USR a deputatului din parlamentul de la Chișinău Lilian Carp.

În deschiderea conferinței de presă, Cătălin Drulă a acuzat guvernul de la București că a reacționat prea târziu în ajutorarea românilor de peste Prut și adaugă că Maia Sandu reprezintă un model de președinte reformist.

„Pentru USR, relația românilor de pe cele două maluri ale Prutului este o prioritate esențială. Am făcut recent o vizită la Chișinău, m-am întâlnit cu doamna președinte Maia Sandu. Am înțeles atunci cât de grea e situația din Republica Moldova, din punctul de vedere al energiei, al securității și am urmărit în această perioadă subiectul asistenței românești pentru Republica Moldova. Cred că statul român a reacționat târziu, în ciuda numeroaselor promisiuni făcute de președintele Iohannis, premierul Ciucă.

Această criză energetică prinde Republica Moldova într-o situație foarte dificilă. Un stat modern, condus de politicieni responsabili, nu de gargaragii, ar fi trebuit să treacă de la vorbe la fapte, să aibă resurse la cote maxime de energie. Am fi fost azi într-o postură mult mai favorabilă.

USR este un partid al faptelor, nu al vorbelor. Când spunem că ajutăm RM, chiar o facem. Am fost săptămâna trecută la Bruxelles, am discutat cu președinta Parlamentului European pentru susținerea Republicii Moldova. Maia Sandu e un model de președinte reformist, care amintește românilor că pot avea politicieni curajoși în fruntea satului”, a explicat Cătălin Drulă.

Președintele USR a explicat apoi că partidul își consolidează poziția în Republica Moldova prin invitarea în partid a deputatului Lilian Carp, membru al parlamentului din Republica Moldova.

„Mă bucur să anunț că azi facem un pas important pentru consolidarea USR în Republica Moldova prin venirea în partidului nostru a domnului deputat Lilian Carp, președinte al comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică din RM. Lilian e un om activ, un român pro-european din Republica Moldova, care reprezintă și aici și acolo forțele reformiste pro-europene. În 2024 dorim să ne consolidăm poziția în RM, în Diaspora. Sunt convins că Lilian va juca un rol important”, a mai afirmat Drulă.

„Republica Moldova trebuie să revină acasă”

Lilian Carp a declarat la rândul lui că România și Republica Moldova vor deveni aceeași țară în momentul în care Basarabia va intra în Uniunea Europeană.

„Republica Moldova, România, sunt două state și o singură țară. Noi vom ajunge în cadrul UE cu acest deziderat în care putem spune că românii din Basarabia vor reveni acasă atunci când vor face parte din marea familie europeană. Vom avea aceeași legislație, spațiu unic, aceeași monedă și vom putea circula liberi pe ambele maluri ale Prutului”, a explicat noul membru USR.

Deputatul de la Chișinău a explicat apoi modul în care România și Republica Moldova se influențează reciproc în mai multe domenii.

„Politicul a ajuns să se influențeze reciproc. Acele reforme din domeniul justiției făcute în România și modelul Codruța Kovesi a dus lupta pentru dreptate și avem astăzi un președinte care luptă pentru dreptate în Republica Moldova. E important ca ele să continue și la București.

În Republica Moldova se întâmplă în relație cu România anumite lucruri care nu am fi putut să ne gândim în urmă cu 20 de ani. Pentru prima oară, Moldova este cel mai mare exportator de bunuri în România și înlocuim acele lanțuri de aprovizionare cu energie din Rusia cu România.

Aceste procese politice care se influențează reciproc trebuie să continue, Republica Moldova trebuie să revină acasă”, a mai notat Carp.

De cealaltă parte, Dan Barna a lansat invitația în USR și pentru alți parlamentari de la Chișinău.

„Este o simbolistică profundă aici. Spunem că suntem o singură națiune, iar această unitate UE. O viață comună a românilor de pe cele două maluri ale Prutului înseamnă și o viață politică comună. De aceea, decizia domnului Lilian Carp și sperăm că și a altor politicieni, de a veni în USR și de a participa la viața politică din România e atât de importantă. USR arată clar că suntem diferiți față de retorica pe care o vedem la televizor. Guvernul își rupe cămașa de grija de Republica Moldova dar gesturile sunt minimale.

Prezența reală este un pas necesar, un pas care poate și trebuie făcut. Am toată încrederea că USR va fi în toate raioanele Republicii Moldova”, a afirmat Barna.