Deputatul Andrei Lupu, actual membru REPER, a lansat critici dure la adresa liderului USR Vrancea Liviu Mălureanu după ce acesta din urmă a sugerat că electoratul este de vină pentru guvernarea PSD - PNL.

Ads

Într-un mesaj pe care între timp l-a șters, președintele USR Vrancea Liviu Mălureanu sugerează că 2 din 3 români susține coaliția PSD - PNL și că ar fi complicii „acestei guvernări ticăloase”.

„În condițiile guvernării dezastruoase, PSD împreună cu PNL au în sondaje 60%. Asta înseamnă că aproape 2 din 3 români îi susțin mai departe, deși se plâng de nivelul de trai. Nu, românii nu sunt victimele acestei guvernări ticăloase, ci complicii ei. PS: să mai adăugăm că încă 10% dintre români susțin un partid de extremă dreaptă, foarte apropiat de Moscova și avem criza completă”, a scris Mălureanu.

Deputatul Andrei Lupu, actual membru REPER, a criticat mesajul lansat de Mălureanu, pe care îl numește „trol desăvârșit” și a făcut apoi noi dezvăluiri cu privire la momentul rupturii din USR.

„Am citit cu greu ultimul text al celui care mi-a fost coleg în Biroul Național al USR, Liviu Mălureanu. Se plânge că românii, în prostia lor, sunt complici ai actualei guvernări și sugerează implicit că electoratul nu vede lumina călăuzitoare pe care el și câțiva dintre colegii săi o reprezintă pe scena politică. Inițial, nu am vrut să spun nimic, dar nu-mi pot șterge din minte toxicitatea acestui personaj, trol desăvârșit.

Ads

Cred că trebuie să spunem ce s-a întâmplat în USR și cum am ajuns să plecăm din partid și să construim REPER. (...) E important să vă spun că ruptura din Biroul Național al USR s-a petrecut cu mult înainte de plecarea prin demisie a președintelui și a colegilor alături de care am format REPER. Am părăsit grupul comun, iar punțile de comunicare au picat cu săptămâni bune înainte de a se afla public despre conflict, în urma unui tantrum al domnului Mălureanu care, într-o dimineață, a început să zbiere din neant că sistemul vrea să îi fure partidul. Asta, după ce săptămâni bune a strigat ca din gură de șarpe că fuziunea cu PLUS și alegerea lui Dacian Cioloș au coborât partidul în sondaje.

Acum, îl văd că țipă ca un apucat că românii sunt proști că nu văd cât de minunat e USR. Îmi e tot mai clar că trebuia să plecăm, după cum este evident și că nu puteam construi nimic cu astfel de oameni violenți și toxici, abonați la funcții publice primite ca răsplată pentru că slujesc interese murdare. Liviu Mălureanu putea să facă o carieră solidă la PSD sau la PNL. Nu e nicio diferență între el și politrucii din aceste partide”, a notat Andrei Lupu.

Ads

Mai departe, deputatul susține că mai există și alți membri ai Biroului Național USR care au aceeași mentalitate și subliniază că „faptul că un grup lipsit de scrupule și etică a reușit să preia partidul și să folosească anumite cozi de topor ca Liviu Mălureanu mă umple de tristețe și silă

„Dar după faptă, și răsplată. Va veni ziua în care acești troli vor mușca și mâna inconștientă care îi hrănește astăzi”, a conchis Andrei Lupu.