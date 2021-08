Cine este Irineu Darău, candidatul care se va lupta cu Barna și Cioloș pentru șefia USR PLUS. IT-st cu experiență, întors din străinătate

Senatorul USR PLUS Irineu Darău nu crede că Dan Barna poate duce partidul pe „culmile gloriei” FOTO Facebook / Irineu Darau

Senatorul USR PLUS Irineu Darău a anunțat joi 5 august că și-a depus candidatura pentru președinția formațiunii la congresul din octombrie, motivând că „dacă îl mai avem pe Dan Barna președinte încă patru ani și virtual candidat la prezidențiale, șansele noastre pentru 2024 sunt foarte puține". IT-st cu 15 ani de experiență, Darău s-a înscris în USR în 2016, după ce, înainte de asta, a lucrat mai mulți ani în Franța.

"Ţin să spun un cuvânt, şi este unul care rezonează cu ceea ce mi se spune şi din stradă. Cred cu tărie că, dacă îl mai avem pe Dan Barna preşedinte al USR PLUS încă patru ani şi virtual candidat la prezidenţiale, şansele noastre pentru 2024 sunt foarte puţine. Nu există niciun argument pentru care Dan Barna să ne poată convinge pe noi, membrii, că va duce USR PLUS pe culmile gloriei", a declarat joi Irineu Darău, după ce și-a anunțat candidatura pentru șefia USR PLUS.

Președinte al USR PLUS Brașov și senator aflat la primul mandat, Darău este un fost olimpic la informatică și istorie, ambsolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București. Conform unei descrieri pe site-ul USR, Darău are 15 ani de experiență internațională în IT și antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franța.

A urmat, de asemenea, cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa. A fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundaţia Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România şi de Memorialul Sighet.

După ce a lucrat la mai multe companii de IT din Franța, Darău s-a întors apoi în România, iar în 2016 s-a înscris în USR. Conform declarației de avere, senatorul deține alături de soție două terenuri în Constața, primite drept moștenire, un spațiu comercial în Mangalia și un apartament în București, pe numele soției. Soția acestuia deține și autoturismul familiei - un Ford din 2008.

Liderul USR PLUS Brașov are deschise mai multe conturi în bancă, în care se regăsesc în total aproximativ 158.000 de lei, în timp ce, soția acestuia, are în conturi 152.000 de lei. Cei doi au însă și o datorie de aproape 30.000 de euro la bancă.

La capitolul venituri, Darău a câștigat în 2020 aproximativ 4.200 de lei din indemnizația de senator, la care se adaugă dividente de peste 22.000 de euro de la firma fondată de către acesta - SAS ReThink Business Labs. De cealaltă parte, soția senatorului, Vișa Sonia, a avut anul trecut un venit mult mai mare decât Darău - 184.000 de lei, din salariul de manager resurse umane la o firmă olandeză.

Ce se ascunde în spatele anunțului lui Darău privind candidatura la șefia USRPLUS

Politologul Alfred Bulai a precizat că anunțul surprinzător făcut de Darău face parte dintr-o strategie personală a parlamentarului de a obține vizibilitate în spațiul public pentru că în realitate șansele acestuia de a-i învinge pe Barna și Cioloș sau de a destabiliza competiția finală „sunt zero”.

„Șansele dânsului sunt zero în raport cu liderii consacrați care și-au anunțat deja intenția de a candida la șefia USRPLUS. Este pus decorativ. Aceste candidaturi sunt de regulă ambiții personale ale unor persoane și o modalitate de a fi mai vizibil. Evident că dânsul nu încurcă pe nimeni cu nimic. Anunțul său privind candidatura la USRPLUS este mai degrabă un joc de imagine, dânsul încearcă să fie mai vizibil în spațiul public", a relatat politologul.

Congresul USR PLUS va avea loc pe 2 octombrie, iar pentru conducerea partidului și-au anunțat candidatura până acum Dan Barna și Dacian Cioloș. Potrivit statutului, președintele partidului va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de toți membrii partidului.

Amintim că în iunie, Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna să se retragă amândoi din competiția internă și să susțină un singur candidat, însă oferta a fost refuzată de vicepremier.