Emilia Șercan refuză să analizeze doctoratul lui Bode transcris de USR: „Dacă voi decide să verific teza o voi face de una singură”

Jurnalista Emilia Șercan a comentat demersul USR, care s-a apucat să transcrie teza de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. Emilia Șercan a anunțat că refuză să analizeze teza de doctorat transcrisă de USR, spunând că dacă se decide să analizeze teza, o va face de una singură.

„Am văzut foarte mult entuziasm în ultimele două zile în legătură cu acțiunea USR de transcriere a tezei de doctorat a lui dr. Bode, dar și declarațiile făcute de câțiva oameni politici care spuneau că vor să îmi pună ulterior la dispoziție „manuscrisul” pentru a-l verifica. Deși ca jurnalist îți iei informațiile necesare de la orice sursă care îți oferă date importante/relevante pentru public, nu voi accepta să verific teza transcrisă de membrii USR”, a anunțat Emilia Șercan.

Jurnalista a explicat și motivele pentru care nu va analiza teza pusă la dispoziție de USR:

„1. Acțiunea de copiere a tezei lui dr. Bode de către mai mulți membri USR este o acțiune politică, cu care nu am nimic de-a face și cu care nu vrea să fiu asociată. Dacă aș accepta să analizez acel exemplar, hoardele de postaci politici ai PNL nu vor conteni să spună că lucrez la comanda USR. Deja s-a încercat decredibilizarea muncii mele de către diverse entități politice sau nepolitice, fiind asociată cu USR, deși nu am nicio legătură politică cu USR sau cu alt partid.

2. Până acum am verificat destul de multe teze fără să am acces la varianta lor pdf sau word. Din septembrie 2016, tezele de doctorat sunt accesibile la Biblioteca Națională exclusiv în format electronic. De atunci încoace aproape toate tezele verificate – cu câteva excepții – le-am verificat citindu-le pe calculator la Biblioteca Națională. Cel mai recent exemplu, teza lui Nicolae Ciucă. În concluzie, nu am nevoie de varianta pdf sau word ca să verific o teză.

3. Dacă voi decide să verific teza lui dr. Bode o voi face de una singură, fără ajutor, așa cum am făcut întotdeauna.

4. Modul în care îmi aleg subiectele de presă în viitor va fi același pe care l-am aplicat întotdeauna: interesul public”.

Reamintim, deputatul USR Iulian Bulai a transmis vineri, 7 octombrie, că, alături de alți membri din partid, s-a apucat de transcris lucrarea de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, care era „de negăsit în librării sau alte biblioteci”.

Conform lui Iulian Bulai, lucrarea lui Bode apare la Biblioteca Națională, însă pentru a transcrie teza, cei din USR sunt forțați să o transcrie la mână din cauza regulamentului instituției care interzice orice fel de copiere la xerox, fotografiere ori captură de ecran.