Cine e tenismenul care l-a eliminat pe Nadal de la US Open: ”Le voi povesti copiilor și nepoților”

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 3 mondial, a fost eliminat în optimile de finală ale ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, fiind învins în patru seturi, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, de americanul Frances Tiafoe (locul 26 ATP), luni, la New York.

Nadal (36 de ani), cvadruplu campion la US Open (2010, 2013, 2017, 2019), s-a înclinat după 3 ore şi 34 minute de joc, ieşind astfel din cursa pentru câştigarea celui de-al 23-lea său titlu de Grand Slam, după ce s-a impus în primul semestru al anului la Australian Open şi Roland Garros, declarând forfait apoi înaintea semifinalei sale de la Wimbledon, împotriva australianului Nick Kyrgios, din cauza unei leziuni abdominale.

Tiafoe, în vârstă de 24 de ani, atinge pentru prima oară sferturile de finală la Flushing Meadows, urmând să-l înfrunte pentru un loc în careul de aşi pe rusul Andrei Rublev (locul 11 ATP), care a dispus la rândul său, cu 6-4, 6-4, 6-4, de britanicul Cameron Norrie.

”Am jucat destul de bine astăzi. Am intrat în arenă crezând că îl pot învinge. Mă ajută faptul că am jucat împotriva lui de câteva ori. Nu ne-am mai întâlnit de câțiva ani. Sunt diferit acum, sunt un jucător complet diferit. Îi vezi pe toți acești jucători tineri împotriva lui Rafa, Fed, Novak, te întrebi: "Voi putea spune vreodată că i-am învins pe vreunul dintre ei?". Astăzi am încercat să o fac.

Este un lucru pe care îl pot povesti copiilor și nepoților mei. L-am învins pe Rafael. Sper că nu voi mai juca împotriva lui, dar dacă se va întâmpla, să se termine cu o victorie. În celelalte ocazii, am renunțat foarte devreme la serviciul meu. În meciurile precedente nu mi-am dat cu adevărat o șansă.

Este vorba despre capacitatea mentală. Rafa este acolo la fiecare punct. A știut cum să mă țină în joc. Știu de ce sunt capabil să fac în meciuri. Nu simt nicio presiune. Simt că nu am nimic de demonstrat.

Sunt aici să joc un tenis grozav și să mă bucur de el, după cum puteți vedea. Nu aș fi vrut să-l fi înving pe Rafa în altă parte, poate pe terenul central de la Wimbledon”, a spus Frances Tiafoe, potrivit Eurosport.