Bielorusa Azarenka i-a dat răspunsul ucrainencei Kostyuk după ce a fost ignorată la fileu la US Open

Tenismena Marta Kostyuk din Ucraina (65 WTA) a făcut un gest controversat la US Open, la finalul partidei din turul secund cu Victoria Azarenka din Belarus (26 WTA).

Astfel, după ce Azarenka s-a impus cu 6-2, 6-3, calificându-se în turul al treilea, Kostyuk și-a ignorat rivala la fileu, evitând s-o privească și să dea mâna cu aceasta, ridicând doar racheta în semn de salut. Kostyuk a protestat în acest mod pentru implicarea Belarusului în războiul ruso-ucrainean, precum și pentru lipsa de reacție a jucătoarelor ruse și bieloruse în acest conflict.

"A fost alegerea mea, pentru că niciuna dintre ele nu a condamnat public evenimentele din Ucraina și acțiunile guvernelor lor. Eu nu accept și nu voi accepta niciodată acest lucru”, a spus Kostyuk.

În replică, Victoria Azarenka a recunoscut la conferința de presă că nu este prietenă cu Marta Kostyuk, dar a invitat-o la un dialog.

"Nu am avut cea mai bună relație cu Marta. Evident, știam cine e, dar nu m-am antrenat niciodată cu ea, nu am avut vreodată conversații cu ea. Așa că, în martie, când totul a început, am luat legătura cu toate jucătoarele pe care le știu și cu care am o legătură bună. Evident, mă refer la jucătoarele ucrainene. Nu simt că ar trebui să mă forțez să vorbesc cu cineva care poate nici nu vrea să vorbească cu mine, din diferite motive.

Dacă Marta vrea să vorbească cu mine, îi voi răspunde. Sunt deschisă să ascult, să înțeleg, sunt empatică", a declarat Victoria Azarenka.