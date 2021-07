Cu cine tine sefa Comisiei Europene in finala EURO 2020

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine echipa de fotbal a Italiei la finala EURO 2020 pe care aceasta o va disputa duminica pe stadionul londonez Wembley in fata Angliei, a declarat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, potrivit Reuters.

"Inima ei este alaturi de Squadra Azzurra, deci ea va sustine duminica Italia", a spus purtatorul de cuvant al Comisiei la conferinta de presa zilnica, dupa ce a fost intrebat cu cine va tine Ursula von der Leyen la aceasta partida.

Oficialii Comisiei Europene evita de obicei sa exprime pozitii nationale partizane, dar in acest caz iesirea Marii Britanii din UE pare sa fi influentat sustinerea sefei executivului european in favoarea echipei Italiei, una dintre tarile fondatoare ale blocului comunitar.

In acest timp, la Londra, premierul britanic Boris Johnson se gandeste sa decreteze o zi de sarbatoare in luna august, daca Anglia castiga finala EURO 2020, consemneaza agentia EFE din presa britanica. Este avuta in vedere luna august pentru ca festivitatile sa nu fie ingradite de restrictiile antiepidemice, a caror ridicare a fost promisa de Johnson pentru 19 iulie.