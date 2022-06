Reacția Ursulei von der Leyen la acuzațiile Moscovei: Alimentele au devenit ”parte din arsenalul de teroare al Kremlinului” VIDEO

Uniunea Europeană (UE) trebuie să "demonteze dezinformarea Rusiei" care acuză Occidentul pentru criza alimentară mondială, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează miercuri dpa.

"Alimentele au devenit parte din arsenalul de teroare al Kremlinului şi nu putem tolera acest lucru", a spus Von der Leyen în Parlamentul European reunit la Strasbourg.

Ursula von der Leyen a răspuns astfel la încercările Moscovei de a da vina pe sancţiunile Occidentului ca răspuns la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei - invazie care a intrat deja în a patra lună - pentru creşterea preţurilor la produse alimentare la nivel global.

Livrările de cereale din Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali, au fost reduse în mod drastic din cauza blocadei impuse de Rusia asupra porturilor ucrainene şi a bombardamentelor asupra depozitelor.

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a atenţionat că războiul va agrava foametea la nivel global, 54 de ţări africane - care importă aproape jumătate din grâul lor din Ucraina şi Rusia - fiind cele mai vulnerabile.

Naţiunile Unite încearcă să medieze un acord între Rusia, Ucraina şi Occident pentru reluarea exporturilor din porturile de la Marea Neagră, dar încrederea este extrem de scăzută.

Von der Leyen a declarat în Parlamentul European că 20 de milioane de tone de grâu sunt blocate în Ucraina şi a subliniat că sancţiunile "nu vizează produsele alimentare de bază".

"Ele (sancţiunile) nu vizează comerţul cu grâu sau alte alimente între Rusia şi ţări terţe", a spus ea, adăugând că embargoul portuar al blocului comunitar asupra navelor sub pavilion rusesc prevede o exceptare totală a produselor agricole ruseşti.

Războiul declanşat de preşedintele rus Vladimir Putin în Ucraina "alimentează criza alimentară, nu altceva", a subliniat Ursula von der Leyen.

