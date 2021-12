Un urs care venea într-o comună din Harghita a fost capturat şi relocat

Un urs care venea în mod frecvent în comuna Voşlăbeni a fost tranchilizat şi relocat în cursul zilei de luni, 13 decembrie, zona fiind asigurată de echipaje de jandarmi.

Directorul Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Gheorgheni, Birtalan Istvan, a precizat, pentru AGERPRES, că animalul a fost dus într-un fond de vânătoare aparţinând asociaţiei, întrucât nimeni nu a fost de acord să îl primească în altă zonă.

Birtalan reclamă faptul că este dificil de aplicat ordonanţa recent adoptată privind intervenţia în cazul urşilor periculoşi, pentru că nu se stipulează unde pot fi aceştia relocaţi.

"Am prins un urs tânăr cu puşcă de capturare, am tranchilizat şi am relocat la Fondul 11 Jolotca, care aparţine la AVPS Gheorgheni. Problema este că avem ordonanţa de urgenţă 81, dar suntem legaţi de mâini şi de picioare că nu putem face nimic.

Acum am avut experienţa că de dimineaţă, de la 6.00, stăteam pe lângă un urs până la ora 11.00 şi nu am primit niciun aviz favorabil din partea unui ocol silvic, sau de undeva, unde să duc eu ursul. Şi am dus tot pe un fond de vânătoare care aparţine de AVPS Gheorgheni, într-o zonă mai străină pentru el, am marcat cu crotaliu în urechi.

Asta e problema, avem legislaţie, dar de aplicat este cam greoi. Nimeni nu ştia, nici Garda Forestieră, nici APM unde trebuie să duc eu ursul. Stăteam lângă un urs capturat şi nu puteam să fac nimic. (...) Am ajuns în stare că o să reziliez contractul de prestări servicii (cu primăria - n.r.), că aşa nu se poate lucra. (...) Asta trebuia planificat corect unde să duc eu ursul, deci am prins ursul şi nu ştiam ce să fac cu el. Stăteam lângă un animal sălbatic capturat, între o şcoală şi gara satului. Este, pur şi simplu, o glumă", a spus Birtalan Jozsef.

Acesta a mai arătat că există posibilitatea ca ursul să se apropie din nou de aşezările omeneşti.

"Ursul care a crescut din gunoaiele menajere ale oamenilor nu are ce să facă, s-a obişnuit cu normalitatea în felul acesta, el niciodată nu o să se întoarcă în sălbăticie", a precizat şeful AVPS Gheorgheni.

La rândul său, Biroul de Presă al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Harghita a precizat că jandarmii au asigurat zona unde a avut loc capturarea, în vederea relocării animalului.

"Jandarmii au fost solicitaţi pentru asigurarea perimetrului în vederea relocării unui urs, în conformitate cu procedura stabilită prin OUG nr. 81 din 21 iulie, 2021, privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la faţa locului aflându-se toate autorităţile cu competenţe în domeniu", a arătat sursa citată.

