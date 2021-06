S-a operat pe inima, iar acum vrea sa joace in Liga 1 din nou. Ce i-au spus medicii fotbalistului de la Craiova

Mihai Roman a revenit la antrenamentele Universitatii Craiova dupa o lunga perioada de pauza.

Fotbalistul s-a operat la inima in Austria si este in afara oricarui pericol. Medicii i-au dat acceptul sa joaca din nou fotbal.

Ultimul meci in care a evoluat Roman, in Liga 1 a fost in decembrie 2019.

"Sunt foarte bine dupa aceasta perioada de inactivitate. Abia astept sa ma intorc la antrenamente. Am facut o interventie la Viena, o ablatie, cu doua catetere care pleaca spre inima. Nu a fost ceva foarte complicat, multi sportivi au facut aceasta interventie.

Mi s-a spus ca sunt foarte bine, toate functiile inimii sunt la parametri buni. Abia astept sa joc din nou. Dupa aceasta perioada mai grea, va fi special fiecare minut petrecut pe teren. Am suferit pentru ca fotbalul este pasiunea mea.

Am trecut cu bine, nu am cazut psihic, nu m-a doborat. Simteam ca nu am ceva grav. Din punctul meu de vedere, in trei-patru saptamani, o sa fiu la 80-90%. Imi lipseste aceasta perioada de pregatire si imi trebuie ritm de meci", a spus Mihai Roman pentru pagina de facebook a clubului oltean.





Un alt jucator din Liga 1, George Tucudean, s-a retras insa din fotbal tot din cauza unor probleme la inima.