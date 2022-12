Opinia publică globală despre Rusia, China și SUA: Cum este împărțită lumea după invazia lui Putin FOTO

Invazia lui Vladimir Putin din Ucraina a șocat lumea, iar țările occidentale au susținut Kievul și au impus noi sancțiuni Rusiei, în timp ce un număr substanțial de state au ales să fie neutre sau să-și ofere sprijinul tacit Moscovei. Un raport efectuat de către Universitatea Cambridge arată că lumea este împărțită față de Rusia, China și Occident, existând o divizare profundă între societățile din întreaga lume.

Analiza realizată de Cambridge Center for the Future of Democracy din cadrul Universității Cambridge, Marea Britanie, conține sondaje din 75 de țări, efectuate după începerea războiului lui Putin din Ucraina, potrivit UK and EU.

Rezultatele arată că lumea se împarte în două grupuri distincte. Pe de o parte, democrațiile occidentale se unesc în spatele Statelor Unite, în timp ce devin tot mai ostile față de Rusia și China. Dintre cei 1,2 miliarde de oameni care trăiesc în democrațiile liberale, 87% au o viziune negativă despre Rusia și 75% o viziune negativă despre China.

Pe de altă parte, dintre cei 6,3 miliarde de oameni care trăiesc în regimurile nedemocratice care se găsesc în principal în Eurasia continentală, Orientul Mijlociu și vestul Africii, 70% sunt pozitivi față de China și 66% față de Rusia. Pentru prima dată, constatăm că puțin mai mulți oameni din țările în curs de dezvoltare (62%) sunt favorabili față de China decât față de Statele Unite (61%) și 64% față de Rusia.

Acest lucru este valabil mai ales în rândul celor 4,6 miliarde de oameni care trăiesc în țările susținute de inițiativa Chinei denumită ”Belt and Road”, printre care aproape două treimi au o viziune pozitivă asupra Chinei, comparativ cu doar un sfert (27%) în țările neparticipante.

Pe parcursul ultimului deceniu, proporția cetățenilor occidentali cu o viziune pozitivă asupra Rusiei a avut deja o scădere de la doi din cinci (39%) la mai puțin de un sfert (23%) până în ajunul invaziei din 2022 a Ucrainei – iar acum este doar unul din opt (12%).

Cu toate acestea, adevăratul teren al influenței internaționale a Rusiei se află în afara Occidentului. 75% dintre respondenți din Asia de Sud, 68% din Africa francofonă, 62% din Asia de Sud-Est continuă să privească țara pozitiv, în ciuda evenimentelor din acest an.

Global, percepția pozitivă a oamenilor asupra SUA este de 62%, Rusia – 56%, iar China 55%. În țările dezvoltate, aceasta este de 64% -SUA, 23% - China și 12% -Rusia.

Europenii s-au dezis de Rusia

Înainte de războiul din Ucraina, a existat o mare diferență de opinii cu privire la Rusia între statele membre ale UE. O majoritate covârșitoare a avut opinii negative despre Rusia în țări precum Suedia, Danemarca și Polonia. În schimb, o mare parte a publicului a avut opinii pozitive despre Rusia în unele țări precum Bulgaria, Grecia, Finlanda și Italia.

Lumea orientată spre vest constituie o „alianță maritimă” a societăților democratice care pun accent pe libertățile individuale și liberalismul social și în care o majoritate preferă hegemonia americană. Această alianță maritimă include atât Uniunea Europeană, cât și Marea Britanie, împreună cu America și Australasia.

În opoziție cu acest cluster, un „bloc eurasiatic” este ancorat de China și Rusia, cu legături de-a lungul continentului cu Asia Centrală, Iran și Orientul Mijlociu arab, precum și părți mari din Africa și Asia de Sud-Est. Majoritatea acestor societăți trăiesc în prezent sub regimuri autocratice și dețin valori mai conservatoare în ceea ce privește secularismul, drepturile femeilor sau diversitatea sexuală.

Astfel, găsim o asociere clară între gradul de democrație liberală dintr-o țară și modul în care publicul ei percepe Rusia și China.

Această divizare globală a fost în pregătire de cel puțin un deceniu, dar războiul din Ucraina a exacerbat și a modificat unele echilibre regionale. Înainte de războiul din Ucraina, a existat o mare diferență de opinii cu privire la Rusia între statele membre ale UE.

Războiul a afectat popularitatea Rusiei în toate țările europene, dar într-o măsură mai mare în țările care au rămas simpatizante cu Rusia. Drept urmare, cetățenii UE au convers în jurul unei poziții mai critice față de Rusia, în concordanță cu publicul britanic, unde animozitatea față de Rusia era mare chiar înainte de război.