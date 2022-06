Unversalismul - Veriga lipsă a Civilizației

“După Renaștere, Clasicism, Iluminism și Umanism este Omenirea pregătită pentru noul salt în Universalitate și Universalism?

Există o variantă în cadrul teoriei generale a Evoluției care afirmă că acumulările cantitative duc la salturi calitative, iar repetiția îndelungată a unor fenomene schimbă calitatea evenimentelor. În concomitanză există și fenomene singulare, sociale, ale indivizilor purtători spontani de idei și valori ce schimbă rapid soarta evenimentelor dând naștere unor mișcări: filosofice, religioase, științifice, culturale, inovatoare, ce lasă urme adânci în istorie.

Să luăm în discuție perioada ultimilor 10.000 de ani:

Atlantide - cea mai străveche civilizație umană amintită a excelat printr-o cunoaștere superioară transmisă apoi civilizațiilor succesive în așa zisul “model atlantic”* (recent descoperit* și posibil de utilizat).

Hyperborea contemporană și succesivă Atlantidei a dus la maxima realizare - virtutea umană și realizare personală, Hyper -> Maxim. (Un alt model în elaborare).

Ramaeroul civilizator a cărui civilizație a emigrat în diverse ramuri din zona “reminiscenței” Carpaților până în India (vezi Ramayana), în Mediul Orient (Abramo), în Egipt (Ramses) și în Occident, Roma (Romulus și Remus). Pană și Sumer-ul este decodificabil prin lectura contrarie Sumer↔Remus.

Moise creatorul Exhod-ului, salvă poporul ebraic transmutându-l pentru totdeauna dându-i chiar o religie.

Akhenaton, faraonul eretic, regăsi Principiul Aton al Discului Solar propunând o religie monoteistă. Eroarea fu a nu reuni dialectic cele două principii Amon + Aton în “Amonaton”* (încă de experimentat).

Elenismul. Primul Val. Prima tentativă modernă a Greciei de clasificare, universalizare, dar mai ales de notificare a cunoașterii și internaționalizarea sa. Era epoca marilor înțelepți Sofoi.

Elenismul, al Doilea Val, corespunde primului experiment democratic în Grecia, participarea în Agoră, apariția școlilor filozofice publice, vezi Socrate, Aristotel, Platone, etc. precum și apariția Academiei*.

Alexandrismul generat de Alexandru Macedon este aspetul sincretic de cel mai înalt rang în distilarea elenismului. În afară de ceea ce se cunoaște, există o venă misteriosă, total necunoscută în ereditatea ascunsă a “Macedonului”; completarea “Organonului Aristotelic” de întregire a Cunoașterii.*(Superbul Proiect este în analiză).

Budismul a fost o extraordinară tentativă de supărare a condiției umane prin Intelect (buddhi). “Predilect la Intelect”.(De prins în considerație).

Creștinismul. Apariția singulară și originală a religiei lui Isus Hristos, ce transcede arcul mozaic al învățăturilor ebraice a avut mare succes dar limitarea sa doar la religie i-a restrâns accepția în alte domenii deși are profunde trăsături universale (vezi cheia paracletică*).

Islamul lui Mahomed s-a caracterizat prin exuberantă religioasă, sentimentală și practică.

Arabismul. În jurul anului 1000 dinamismul Islamului s-a reactivat prin cuceriri, surprinzând prin setea de cunoaștere; medicină, astronomie, matematică, literatură, comerț, etc.

Renașterea. După aproape 1.000 de ani de confuzie, Europa ha demarat Renașterea de sorginte italiană ducând la revigorarea tuturor activităților creative. Au apărut genii extraordinare care din lipsa spațiului comunicativ au codificat operele lor precum Leonardo Da Vinci*.(Găsit codul lor secret*).

Clasicismul. Repropunerea modelului clasic greco latin a dus la apariția Clasicismului unde accentul nu era atât modelul estetic clasic cat mai ales “clasificarea noțională a cunoștințelor”*.

Romanticismul pur și simplu era repropunerea modelului Romei Antice. Astăzi ar fi mult mai interesant “Ramanticismul” după Modelul lui Rama eroul civilizator cel al aducerii aminte a Rimanenței primordiale născătoare de civilizații. (Model în studiu).

Iluminismul bun în principiu nu a dus totuși la iluminarea declarată în program pentru că iluminarea nu venea din Cunoașterea adevărată cât mai ales din dorința unor cărturari vizionari și despoți iluminați.

Umanismul. La fel și Umanismul cu toată buna intenție de a propăși Omul a produs în secolul XX cele mai abominabile intervenții contra ființei umane: războaie mondiale, holocaust, persecuții, etc.

Transumanismul este ultimul sosit și are deja ambiții luciferice de a modifica natura omului încorporând într-însa circuite electronice, delegând Inteligenței Artificiale controlul funcțiunilor, inclusiv a celor cerebrale.

UNIVERSALISMUL - Etapa Finală

Toate tentativele acestor mișcări și curente apărute pe parcursul istoriei, în parte sau pe zone întinse, nu au fost însă suficient rezolutive și mai ales definitive la nivel continental sau planetar ducând la neînțelegeri perpetue și războaie. A lipsit Universalismul, respectiv “universalizarea, acea “verigă lipsă” care unește și consolidează. De aceea astăzi mai mult ca oricând este nevoie de o Sinteză și un nou “Proiect Unitar” care să dea naștere fazei următoare, ultima, cea a UNIVERSALITĂȚII. Este nevoie însă, înainte, de o “standardizare” a adevărurilor în adevăratul Adevăr Universal. STANDARD = STA-IN-ORD(ine). Această Ordine este cea a Ideilor, adică Ideologia, IDEOLOGIA = IDEO-LOGOS, deci IDEI LOGICE sau LOGICA IDEILOR (evident universale). Iată de ce de mii de ani noi oamenii facem totul stâlcit și greșit având parte de mizerii, pentru că nu cunoaștem Logica Ideilor și Sistemul lor.

Globalizarea nu a avut succesul dorit pentru că i-a lipsit Universalizarea. Pentru a pune în grabă lucrurile la punct este nevoie de un efort comun de aducere la lumină a Criteriilor Universale. Din fericire nu este neapărat nevoie de mari puteri economice, militare sau financiare pentru a realiza Opera, întreprinderea putând fi realizată și de țări mici ca România, de grupuri publice, sau chiar de persoane individuale dacă sunt susținute. Există un presentiment că Noua Aventură a Cunoașterii ar începe și s-ar afla undeva foarte aproape; în “Universalion”.

Site autor: universology.com

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

