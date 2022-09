UE urmează să acorde Ucrainei un nou sprijin financiar de 5 miliarde de euro. Statul european care s-a opus

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze un nou pachet de finanțare de 5 miliarde de euro pentru Ucraina, anunță Bloomberg.

Comisia Europeană va propune săptămâna viitoare aprobarea pachetului financiar pentru a ajuta Kievul. Banii fac parte dintr-un sprijin financiar mai mare, de 9 miliarde de euro, promis în luna mai a anului trecut.

Statele membre și-au acordat acordul privind sprijinul financiar de 5 miliarde de euro în timpul unei reuniuni a trimișilor vineri.

These funds are believed in #Europe to help #Ukraine cover urgent expenses, including the payment of salaries and benefits.

