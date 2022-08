Statele UE reduc consumul de gaze naturale de săptămâna viitoare. Țările care s-au opus deciziei

Reducerea cu 15% a consumului de gaz în cadrul UE va intra în vigoare "la începutul săptămânii viitoare" pentru a diminua impactul reducerii livrărilor ruseşti, a anunţat vineri preşedinţia cehă a Consiliului UE, relatează AFP.

"Reglementarea privind reducerea cererii de gaz a fost oficial adoptată. Textul va fi publicat în Jurnalul Oficial la începutul săptămânii viitoare şi va intra în vigoare la o zi după publicare", a precizat preşedinţia Consiliului UE pe contul său de Twitter.

Textul urmează a fi publicat luni şi va intra în vigoare marţi, au declarat surse diplomatice europene pentru France Presse.

"The goal of reducing gas use is to save money ahead of winter in order to prepare for possible disruptions in gas supplies from Russia which constantly uses energy as a weapon."

