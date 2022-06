Facebook, Google și Twitter riscă amenzi mari în UE dacă refuză să combată informațiile greșite voit și conturile false

Google, Facebook, Twitter şi alte companii tehnologice vor fi obligate să ia măsuri pentru a contracara deepfake-urile şi conturile false de pe platformele lor, sau vor risca amenzi mari, conform unui cod de practică al Uniunii Europene actualizat, arată un document al Uniunii Europene văzut de Reuters.

Ads

Comisia Europeană ar urma să publice codul de practică actualizat privind dezinformarea joi, 16 iunie, ca parte a proiectului ambițios de combatere a ştirilor false.

Introdus în 2018, codul voluntar va deveni acum o schemă de coreglementare, cu responsabilitatea împărţită între autorităţile de reglementare şi semnatarii codului.

Codul actualizat prezintă exemple de comportament manipulator, cum ar fi deepfakes şi conturi false, pe care semnatarii vor trebui să le abordeze.

”Semnatarii relevanţi vor adopta, consolida şi implementa politici clare cu privire la comportamentele şi practicile manipulative nepermise asupra serviciilor lor, pe baza celor mai recente dovezi privind comportamentele şi tacticile, tehnicile şi procedurile (TTP) folosite de actori rău intenţionaţi”, se arată în document.

Deepfake-urile sunt falsuri hiperrealiste create prin tehnici informatice care au declanşat o alarmă în întreaga lume, în special atunci când sunt utilizate într-un context politic.

Codul va fi, de asemenea, legat de noile reguli stricte ale UE, cunoscute sub numele de Digital Services Act (DSA), agreat de Uniunea Europeană din 27 de ţări la începutul acestui an, care are o secţiune privind combaterea dezinformarii.

Ads

De fapt, companiile care nu îşi îndeplinesc obligaţiile conform codului se pot confrunta cu amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, pe baza regulilor DSA. Ele au la dispoziţie şase luni pentru a-şi pune în aplicare măsurile după ce s-au înscris la cod.

Semnatarii vor trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a aborda publicitatea care conţine dezinformare şi pentru a oferi mai multă transparenţă în ceea ce priveşte publicitatea politică.

”DSA oferă o coloană vertebrală legală a Codului de practici împotriva dezinformării – inclusiv sancţiuni disuasive grele”, a declarat pentru Reuters comisarul pentru industrie Thierry Breton, care conduce campania UE împotriva dezinformarii, într-un comunicat.

Vicepreşedintele Comisiei, Vera Jourova, a declarat că invazia Rusiei în Ucraina, pe care o numeşte o operaţiune specială, a stat la baza unora dintre modificările aduse codului.