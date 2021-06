Se desfiinteaza Inspectoratele Regionale de Constructii. Dispar 20 de posturi de conducere si alte 140 de functii

Senatul a adoptat luni, decizional, propunerea UDMR privind desfiintarea structurii regionale a Inspectoratului de Stat de Constructii. Nivelul regional al ISC este desfiintat conform reformei institutionale propuse de Ministerul Dezvoltarii, arata Uniunea intr-un comunicat de presa.

"Propunem institutii publice mai eficiente dar cu un impact bugetar mai mic. Senatul a adoptat astazi propunerea Ministerului Administratiei privind reforma institutionala a ISC. Este o masura necesara avand in vedere ca nicio alta institutie din subordinea ministerului nu avea trei niveluri, iar aceasta organizare s-a dovedit a fi ineficienta", a subliniat ministrul Dezvoltarii Cseke Attila care este si initiatorul legii.

Acesta a adaugat ca va fi pastrat nivelul institutiei care se afla cel mai aproape de cetatean, cel judetean, pentru ca majoritatea sarcinilor ISC erau indeplinite de inspectorii judeteni.

"ISC are atributia de a verifica constructiile, insa multe dintre atributiile inspectorilor judeteni sunt aceleasi cu cele ale inspectorilor regionali, si exista o suprapunere si intre atributiile nivelului regional si cel central. "In urma desfiintarii nivelului regional al ISC vor fi desfiintate 20 de posturi de conducere si, in total, 160 de functii, insemnand aproximativ 3 milioane de lei economisiti din bani publici", a explicat liderul senatorilor UDMR Turos Lorand, conform sursei citate.

Potrivit datelor detinute de minister inspectoratul regional Sud-Est are angajati dar nu si inspector, astfel nu isi poate deservii atributiile.

Totodata, a spus senatorul UDMR, in 2020 un inspector judetean din Covasna a avut, in medie, 72,4 lucrari de verificat, in timp ce un inspector regional din aceeasi regiune a inspectat doar 25,5 constructii.