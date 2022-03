Putin a trecut la Planul B. Speranța lumii civilizate e că Biden și Zelenski vor triumfa. "Varianta C este cu adevărat înfricoșătoare"

După o lună confuză, acum este clar ce strategii se joacă în Ucraina: urmărim planul B al lui Vladimir Putin versus planurile lui Joe Biden și Volodimir Zelenski.

Speranța lumii civilizate este că Biden și Zelenski vor triumfa, "pentru că potențiala variantă C a lui Putin este cu adevărat înfricoșătoare - și nici nu vreau să scriu ceea ce mă tem că ar fi planul lui. Nu am nicio sursă secretă la Kremlin în acest sens, doar experiența de a-l fi urmărit pe Putin acționând în Orientul Mijlociu de-a lungul multor ani", scrie analistul politic Thomas Friedman în New York Times.

„Ca atare, mi se pare evident că Putin, după ce și-a dat seama că planul său A a eșuat - așteptarea lui ca armata rusă să mărșăluiască în Ucraina, să decapiteze conducerea "nazistă" și apoi să aștepte ca întreaga țară să cadă pașnic în brațele Rusiei — a trecut la planul B.

Planul B este că armata rusă trage în mod deliberat asupra civililor ucraineni, blocurilor de apartamente, spitalelor, fabricilor și chiar adăposturilor antiaeriene - toate acestea s-au întâmplat în ultimele săptămâni - cu scopul de a determina ucrainenii să-și părăsească casele, creând o criză a refugiaților în interiorul Ucrainei și, chiar mai important, o criză masivă a refugiaților în statele membre NATO din apropiere.

Putin, bănuiesc, se gândește că, dacă nu poate ocupa și deține toată Ucraina prin mijloace militare și pur și simplu își impune condițiile de pace, următorul cel mai bun lucru ar fi să împingă cinci sau 10 milioane de refugiați ucraineni, în special femei, copii și bătrâni, în Polonia, Ungaria și Europa de Vest — cu scopul de a crea poveri sociale și economice atât de mari, încât aceste state NATO să îl preseze în cele din urmă pe Zelenski să accepte orice condiții pe care Putin le cere pentru a opri războiul.

Putin speră probabil că, deși acest plan implică, cel mai probabil, săvârșirea de crime de război care l-ar putea lăsa pe el și statul rus paria permanent, nevoia de petrol, gaze și grâu din Rusia - și pentru ajutorul Moscovei în abordarea problemelor regionale precum acordul nuclear iminent cu Iranul - ar forța în curând lumea să se întoarcă la afaceri cu „Bad Boy Putin”, așa cum a făcut-o întotdeauna în trecut.

Planul B al lui Putin pare să se deruleze conform planului. Agenția de presă France Presse a scris duminică, 20 martie, de la Kiev: „Peste 3,3 milioane de oameni au fugit din Ucraina de la începutul războiului – cea mai rapidă criză a refugiaților din Europa de după Al Doilea Război Mondial – marea majoritate dintre ei femei și copii, potrivit la ONU. Alte 6,5 milioane sunt considerate a fi strămutate în interiorul țării.”

Povestea a continuat cu: „Într-o actualizare a informațiilor sâmbătă seara, Ministerul britanic al Apărării a informat că Ucraina continuă să își apere în mod eficient spațiul aerian, forțând Rusia să se bazeze pe armele lansate din propriul spațiu aerian. A spus că Rusia a fost forțată să „își schimbe abordarea operațională și că acum urmărește o strategie de uzură”. Este posibil ca acest lucru să implice utilizarea fără discernământ a puterii de foc, care va avea ca rezultat creșterea victimelor civile, distrugerea infrastructurii ucrainene și intensificarea crizei umanitare.”

Totuși, planul B al lui Putin se îndreaptă spre Biden și Zelenski. Planul A al lui Zelenski, care bănuiesc că se desfășoară chiar mai bine decât a sperat el, este să lupte cu armata rusă la sol și să-l forțeze pe Putin să accepte termenii săi pentru un acord de pace. Cu toată vărsarea de sânge și bombardamentele barbare ale forțelor ruse, Zelenski continuă - cu înțelepciune - să țină un ochi pe o soluție diplomatică, făcând mereu eforturi pentru negocieri cu Putin în timp ce își reunește și forțele și oamenii.

The Times a raportat duminică că „războiul din Ucraina a ajuns într-un impas după mai bine de trei săptămâni de lupte, Rusia obținând doar câștiguri marginale și țintind din ce în ce mai mult civilii, potrivit analiștilor și oficialilor americani. „Forțele ucrainene au învins campania rusă inițială în acest război”, a declarat într-o analiză Institutul pentru Studiul Războiului, un institut de cercetare din Washington. „Rușii nu au forța umană sau echipamentul pentru a captura Kievul sau alte orașe mari precum Harkov și Odesa”, a concluzionat studiul.

Planul A al lui Biden, despre care l-a avertizat în mod explicit pe Putin înainte de începerea războiului, într-un efort de a-l descuraja, era să impună Rusiei sancțiuni economice, așa cum nu au mai fost impuse până acum de Occident, cu scopul de a măcina economia Rusiei și de a forța o încetare a focului. Strategia lui Biden – care a implicat și trimiterea de arme către ucraineni pentru a face presiuni militare asupra Rusiei – urmează exact asta. Reușește, probabil, peste așteptările lui Biden, deoarece a fost amplificat de sute de companii străine care operează în Rusia și care și-au suspendat operațiunile acolo - voluntar sau sub presiunea angajaților lor.

Fabricile rusești sunt acum nevoite să se închidă pentru că nu pot obține microcipuri și alte materii prime de care au nevoie din Occident; Călătoriile aeriene către și în jurul Rusiei sunt reduse deoarece multe dintre avioanele sale comerciale erau de fapt deținute de companii de leasing irlandeze, iar Airbus și Boeing nu le vor deservi pe cele deținute de Rusia. Între timp, mii de tineri lucrători ruși din domeniul tehnologiei părăsesc țara – totul în doar o lună de la începutul războiului lui Putin.

„Mai mult de jumătate din bunurile și serviciile care ajung în Rusia provin din 46 sau mai multe țări care au impus sancțiuni sau restricții comerciale, Statele Unite și Uniunea Europeană conducând în acest top”, scrie The Washington Post, citând firma de cercetare economică Castellum.

WP a adăugat: „Într-un discurs televizat sfidător, joi, președintele rus Vladimir Putin părea să recunoască provocările. El a spus că sancțiunile pe scară largă vor forța „schimbări structurale profunde în economia noastră”, dar a promis că Rusia va depăși „încercările Occidentului de a organiza un blitzkrieg economic”. Putin a adăugat: „Este dificil pentru noi în acest moment. Companiile financiare ruse, marile întreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu o presiune fără precedent”.

Așadar, iată întrebarea momentului: va învinge presiunea asupra țărilor NATO din partea tuturor refugiaților pe care i-a creat mașina de război a lui Putin sau va învinge presiunea din ce în ce mai mare asupra armatei ruse blocate la sol în Ucraina și asupra economiei ruse?

Răspunsul la această întrebare ar trebui să determine când și cum se termină acest război; cu un câștigător și un învins clar sau, poate mai probabil, cu un fel de compromis murdar înclinat pentru sau împotriva lui Putin.

Spun „poate” pentru că Putin posibil să nu tolereze niciun fel de remiză sau compromis murdar. El poate simți că orice altceva decât o victorie totală este o umilință care i-ar submina controlul autoritar asupra puterii. În acest caz, ar putea opta pentru un plan C – care, presupun, ar implica atacuri aeriene sau cu rachete asupra liniilor militare de aprovizionare ucrainene dincolo de graniță, în Polonia.

Polonia este membră NATO și orice atac asupra teritoriului său ar necesita ca fiecare membru NATO să vină în apărarea Poloniei. Putin poate crede că, dacă poate forța această problemă, iar unii membri NATO se opun apărării Poloniei, NATO s-ar putea fisura. Ar declanșa cu siguranță dezbateri aprinse în fiecare țară NATO - în special în Statele Unite - despre implicarea directă într-un potențial al treilea război mondial cu Rusia. Indiferent de ce s-ar întâmpla în Ucraina, dacă Putin ar putea diviza NATO, aceasta ar fi o realizare care ar putea masca toate celelalte pierderi ale sale.

Totuși, dacă planurile A, B și C ale lui Putin eșuează, mă tem că ar fi un animal încolțit și ar putea opta pentru planul D - fie lansarea de arme chimice, fie prima bombă nucleară după Nagasaki. Aceasta este o propoziție greu de scris și una și mai proastă de contemplat. Dar să o ignori ca fiind o posibilitate ar fi extrem de naiv“, încheie Thomas Friedman articolul din New York Times.