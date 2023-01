Primul lider politic cu care a vorbit Zelenski în 2023: „În ianuarie, aşteptăm prima tranşă de ajutor macrofinanciar”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat în cadrul unei convorbiri telefonice despre sprijinul financiar pentru Ucraina, inclusiv despre posibilitatea ca Ucraina să primească prima tranşă de asistenţă macrofinanciară în luna ianuarie, a precizat şeful statului, în mesajul zilnic către popor. Cei doi au discutat şi despre summitul Ucraina-UE care ar trebui să aibă loc la începutul lunii februarie.

"Astăzi am vorbit cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mă bucur că prima conversaţie internaţională din noul an a avut loc cu şefa Comisiei Europene. Înţelegem în egală măsură provocările acestei ierni, ale acestui an pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă. Am discutat despre sprijinul financiar pentru statul nostru - în ianuarie, aşteptăm prima tranşă de ajutor macrofinanciar, aşa cum s-a convenit anul trecut~, a spus Zelenski în mesajul către ucraineni.

Liderul Ucrainei a precizat că acest lucru este extrem de important în acest moment, când Rusia încearcă să adune noi forţe pentru agresiune".

El a mai afirmat că ambele părţi au discutat despre pregătirile pentru summitul Ucraina-UE, care ar trebui să aibă loc la începutul lunii februarie.

Potrivit lui Zelenski, la acest summit se vor putea contura noii paşi cheie pentru acest an în vederea rezilienţei şi victoriei comune.

”Astăzi, am avut o reuniune pregătitoare specială cu membrii NSDC şi cu reprezentanţi ai Cabinetului de Miniştri, ai Verkhovna Rada şi ai Oficiului privind tendinţele globale pentru Ucraina în acest an şi în viitor. Am dat instrucţiuni pentru elaborarea proiectelor de decizii ale NSDC pentru ca transformarea internă a statului nostru să continue şi pentru ca noi să asigurăm securitatea şi conducerea Ucrainei în orice condiţii externe”, a menţionat liderul ucrainean.