The Economist: Din cauza anexărilor lui Putin, nimeni nu știe acum unde sunt granițele Rusiei

Pentru prima dată în multe secole, Rusia nu are granițe vestice recunoscute. FOTO: BBC

Parlamentul rus a anexat oficial regiunile ocupate din estul și sudul Ucrainei și acum guvernul rus nu poate spune cu siguranță „unde începe și unde se termină teritoriul Rusiei”, scrie The Economist.

Oficial, Rusia a declarat că a absorbit regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Dar din cele patru regiuni, doar Lugansk este sub control aproape complet rusesc. Anexarea ar fi justificată de referendumuri false pe care Rusia le-a organizat în perioada 23-27 septembrie. Dar Moscova nici măcar nu poate pretinde că s-a consultat cu populația din teritoriile pe care nu le controlează. Armata ucraineană avansează rapid în mai multe direcții. Și partea din față rămâne instabilă. Pe 3 octombrie, când Duma de Stat urma să voteze anexarea, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că nu poate spune cu certitudine cât din regiunile Herson și Zaporojie vor fi parte a Rusiei. Și asta a semănat confuzie.

„Pentru prima dată în multe secole, Rusia nu are granițe vestice recunoscute. Dacă te gândești la faptul că Ucraina intră în unele zone, dar nu și în altele, unde tragem această linie? - a spus Arkadi Moșes, un om de știință rus de la Institutul Finlandez de Relații Internaționale.

NATO cere armatei ucrainene să nu folosească arme occidentale pentru atacuri pe teritoriul Rusiei. Dar Rusia revendică acum o mare parte a Ucrainei drept teritoriul său. Aliații resping anexarea. Dar având în vedere amenințările lui Putin de a folosi arme nucleare pentru a-și apăra țara, a fost necesară anexarea pentru a extinde umbrela nucleară a Rusiei în teritoriile ocupate. Dar armata ucraineană își continuă ofensiva acolo unde Moscova tocmai și-a declarat puterea. Și acest lucru subminează încrederea în amenințările nucleare rusești. Dar estomparea de către Kremlin a liniilor roșii crește ușor și posibilitatea de a schimba lovituri nucleare din greșeală.

Confuzie în rândul unor aliați

Anunțul anexării a îngropat orice speranță a Occidentului că ar putea începe un armistițiu și negocieri de pace în viitorul apropiat. Președintele Volodimir Zelenski a spus că este gata să negocieze doar cu succesorul lui Putin . Oficial, aliații occidentali ai Ucrainei îi susțin ambițiile de a recâștiga controlul asupra teritoriilor pe care Rusia le-a ocupat încă din 2014. Dar neoficial, unele țări separă regiunile pe care Moscova le-a capturat după 24 februarie și așa-numitele „republici” din Donbas. Crimeea este adesea plasată într-o categorie separată. Multe țări care susțin eforturile de apărare ale Ucrainei împotriva invaziei ruse nu se grăbesc să susțină ambițiile Kievului de a recâștiga controlul asupra peninsulei.

„ A existat o divizare în UE între țările care susțin linia americano-britanică în privința granițelor Ucrainei și cele care stau de partea Parisului și Berlinului, pentru care este important să nu umilești Rusia, pentru ca războiul să se încheie prin negocieri ”, a spus expertul Institutului Olandez de Relații Internaționale Klingendel, Bob Dean.

Multe țări cred în tăcere că este puțin probabil ca Ucraina să poată recăpăta controlul Crimeii prin mijloace militare și ar fi mai degrabă de acord să recunoască anexarea rusă a peninsulei ca parte a unui acord de pace. Chiar și SUA au trimis uneori un semnal că tratează Crimeea diferit. Când Ucraina a lovit o bază aeriană rusă din peninsulă în august, Pentagonul a subliniat că nu au fost folosite arme americane în atac. Acum, când Rusia a pus toate teritoriile ucrainene ocupate „în același coș” cu Crimeea, a devenit și mai greu de imaginat o astfel de concesiune.

„ Crimeea a fost ceva diferit până acum. Ucrainenii nu ar spune niciodată asta public, dar știau că există această diferență în înțelegerea Occidentului și a Rusiei. Și poate că merită să ne gândim la încheierea războiului fără ca Ucraina să redobândească peninsula. Dar anexarea a îngropat toate acestea ”, a spus Gustav Gressel, expert la think tank-ul Consiliul European pentru Relații Externe.

Granițele recunoscute internațional ale Ucrainei cu Rusia

Din punctul de vedere al dreptului internațional, toate anexările rusești sunt la fel de ilegitime. În disputele teritoriale avute în vedere de Curtea Internațională de Justiție a Națiunilor Unite, cel mai important argument al țărilor rămân tratatele internaționale și principiul „uti possidetis“, care prevede că frontierele administrative devin frontiere de stat atunci când teritoriile dobândesc independența. Granițele recunoscute internațional ale Ucrainei cu Rusia se află acolo unde se aflau la momentul prăbușirii URSS în 1991. Țările s-au angajat să își respecte reciproc granițele prin semnarea unui tratat de prietenie în 1997 și ratificarea unui acord clar de frontieră în 2003.

Rusia justifică anexarea Crimeii și a estului Ucrainei prin invazia Kosovo de către NATO în 1999, după care regiunea și-a declarat independența în 2008. Dar Curtea Internațională de Justiție a ONU a hotărât că declarația de independență a Kosovo a fost legitimă, deoarece a fost făcută de un legislativ liber ales, care nu era sub amenințare militară. În Crimeea, așa-numitul „referendum pentru independență” a avut loc sub tunurile forțelor de ocupație. Iar parlamentul Crimeii a votat, de asemenea, pentru „aderarea Rusiei” sub supravegherea soldaților ruși înarmați. „Referendumurile” false pe care le-a organizat Moscova în septembrie au fost o fraudă și mai flagrantă. De exemplu, la Donețk, „rezultatul” a arătat că 99% dintre oameni ar fi votat „pentru” aderarea regiunii la Federația Rusă, ceea ce indică faptul că autoritățile ruse pur și simplu au inventat acest rezultat.

Doar câteva țări au recunoscut anexarea Crimeii. În cea mai mare parte, aceștia sunt clienți de lungă durată ai Rusiei, cum ar fi Nicaragua și Siria. Cu toate acestea, în 2014-2022, reacția occidentală a fost destul de modestă și limitată la sancțiuni ușoare. Pentru că unele guverne au recunoscut în mod tacit pretențiile Rusiei. În conversații private, diplomații europeni au subliniat adesea că Crimeea, care avea un statut autonom în cadrul Ucrainei, s-a aflat sub stăpânire rusă pentru o perioadă lungă de timp și era populată în mare parte de etnici ruși.

„Mulți dintre ei credeau că, chiar dacă referendumul s-ar desfășura în mod liber și echitabil, majoritatea oamenilor ar vota totuși pentru aderarea la Rusia ”, a spus Dean, care era consilier OSCE la momentul anexării Crimeii.

Asemenea opinii pot reveni din nou în prim-plan dacă războiul actual ajunge din nou într-un impas, iar Crimeea rămâne în spatele liniei frontului rusesc după începerea armistițiului.

„ Din punctul de vedere al Berlinului, rezultatul ideal ar fi acela de a forța Rusia să revină la liniile de dinainte de 24 februarie, după care vor începe anumite negocieri ”, a declarat Janis Kluge, expert la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate.

Dar el a remarcat că singurul lucru care contează acum este modul în care se desfășoară războiul pe teren. Dacă situația Rusiei este atât de rea încât nu poate apăra Crimeea, „Putin nu va mai fi” la putere. La 4 octombrie, armata ucraineană și-a continuat ofensiva rapidă în regiunea Herson. Liniile de apărare ale Rusiei în regiune se prăbușeau. Iar obiectivul Ucrainei de a recâștiga toate teritoriile nu mai pare de neatins.