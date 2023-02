Unitate de elită a armatei ruse, măcelărită în Ucraina. Imaginile arată zeci de blindate distruse pe câmpurile din Vuhledar VIDEO

Ministerul britanic al Apărării a afirmat într-o actualizare a informațiilor obținute sâmbătă, 25 februarie, că imaginile din secțiunea Vuhledar din regiunea Donețk arată „pierderi mari de vehicule rusești blindate aparținând probabil de la Brigăzii 155 Infanterie Navală a Rusiei“.

„Aceste vehicule erau probabil elemente ale Brigăzii 155 de infanterie navală a Rusiei, care a fost în fruntea recentelor ofensive care i-au costat mult pe ruși“, se arată în comunicat.

