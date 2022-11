Ce iluzie îi traversează mintea lui Vladimir Putin: "Rolul lui Surovikin devine foarte important în următoarele câteva luni"

Războiul din Ucraina pare să fi ajuns într-un impas. Cel puțin după 18 noiembrie nu s-au mai înregistrat acțiuni contra-ofensive. Pe singurul segment de front pe care rușii sunt în ofensivă, la Bahmut, în regiunea Donețk, după lupte grele și pierderi mari, mercenarii Wagner avansează un kilometru pe lună.

„Rușii vor să înghețe ostilitățile până la primăvară, fie sub pretextul iernii grele, fie sub cel al unor negocieri de armistițiu cu ucrainenii. Putin cumpără timp, plătește oricât pentru 4-5 luni, cât are nevoie să-și pună pe picioarele unitățile de mobilizați, să le antreneze, pentru ca la primăvară să poate relua ofensiva.

Cu iluzia acestei ofensive de primăvară care ar trebuie să schimbe soarta războiului, Putin amăgește elita moscovită și-i cere încă un răgaz de câteva luni. Rolul lui Surovikin, pentru însăși stabilitatea regimului, devine foarte important în următoarele câteva luni“, susține, într-un interviu pentru contributors.ro, istoricul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic

Eșec al partenerilor occidentali ai Ucrainei

„Majoritatea comentatorilor occidentali spun că ar fi o eroare tactică majoră ca ucrainenii să oprească ofensiva, tocmai când au obținut victorii importante și au un moral de învingători. Dar pentru asta, occidentalii ar trebui să sporească livrările de armament modern și muniție către ucraineni, ca și antrenarea militarilor ca să le poată folosi. Și, mai ales, să-i ajute pe ucraineni să-și consolideze apărarea anti-aeriană, pentru a nu mai fi atât de vulnerabili în fața rachetelor trase de ruși.

Faptul că Ucraina este neputincioasă în fața acestor atacuri cu rachete de croazieră și cu rachete S 300, deci un model mai vechi, reprezintă și un eșec al partenerilor occidentali ai Ucrainei. După nouă luni de război se vede că Vestul n-a reușit să reducă sensibil capacitățile militare ale Rusiei, n-a reușit s-o izoleze pe arena internațională.

Dimpotrivă, războiul a divizat lumea în două tabere. Iar această divizare va crește, și-i va permite Rusiei să poarte un război cu Ucraina și Occidentul încă multă vreme, supune Goșu.

Un atac cu arme nucleare al Rusiei este posibil însă nu este probabil

În timp ce în tabăra occidentală se observă oboseala, Putin pare singurul dispus să escaladeze și să-și asume costuri suplimentare pentru a obține victoria. „Un atac cu arme nucleare al Rusiei este posibil însă nu este probabil. Chiar și în cazul în care Putin l-ar ordona, nu sunt deloc convins că ordinele sale vor fi executate. Nu atât de război nuclear îmi este teamă cât de un dezastru nuclear. În condițiile în care Rusia poartă un război convențional și bombardează luni la rând, în jurul celor 15 centrale nucleare din Ucraina, există riscul să se întâmple o catastrofă, subliniază istoricul.

Serviciile occidentale vorbesc tot mai apăsat de faptul că atât muniția cât și personalul militar calificat, sunt în tot mai mare deficit în Rusia. însă Goșu nu este așa de optimist.

Noul simbol al Rusiei, un baros pătat de sânge.

Cât despre decizia Parlamentului European de a desemna Rusia drept stat terorist, Goșu spune că este „o decizie importantă și curajoasă. Și care a deranjat foarte tare Moscova. Iar Rusia a reacționat violent, în ziua respectivă site-ul Parlamentului a fost atacat de hackerii ruși. Iar Prigojin, fondatorul și șeful grupului de mercenari ruși Wagner, a trimis într-o cutie de vioară un baros însângerat la Bruxelles. Mi-e teamă că simbolul heraldic al Rusiei de mâine este acest baros pătat de sânge“.

Putin nu și-a schimbat obiectivele în Ucraina

Goșu spune că „ Putin nu și-a schimbat obiectivele în Ucraina. Doar tacticile. În continuare vrea să controleze Ucraina. Deși spune că vrea pace, Rusia mobilizează sute de mii de oameni, bombardează sistemul energetic, blochează tranzitarea cerealelor. Evident că Rusia nu vrea pace. Din contră, Putin escaladează transformând războiul într-unul total. Sunt indicii că în curând s-ar putea forma o forță comună ruso-bielorusă. Deja a început evacuarea populației civile din apropierea granițelor unde urmează să fie dislocate mari unități și depozite de echipamente, tehnică de luptă și muniție. Propaganda anti-occidentală continuă cu motoarele turate la maxim“.