Strategia malefică a lui Putin. ”Se joacă cu ego-urile oamenilor mari. În realitate, ei sunt doar transmițătorii mesajelor sale“

Fiona Hill, unul dintre cei mai clari observatori ai Rusiei și lui Putin din America, care a servit drept consilier al fostului președinte Donald Trump și și-a câștigat faima pentru mărturia ei în primul său proces de destituire, a avertizat că ceea ce Putin încerca să facă nu era doar să pună mâna pe Ucraina, ci să distrugă ordinea mondială actuală. Ea avertizat de la început că Putin va folosi amenințarea unui conflict nuclear pentru a încerca să-și atingă obiectivele.

Acum, în ciuda eșecurilor pe care le-a suferit Rusia pe câmpul de luptă, Hill crede că Putin nu se descurajează. Ea îl vede adaptându-se la noile condiții, fără a renunța. Și îl vede încercând să determine Occidentul să acceadă la scopurile sale, folosind mesageri precum miliardarul Elon Musk pentru a propune aranjamente care ar pune capăt conflictului în condițiile lui.

„Putin se joacă cu ego-urile oamenilor mari, le dă sentimentul că pot juca un rol. Dar, în realitate, ei sunt doar transmițători direcți de mesaje de la Vladimir Putin”, spune Hill.

Pericolele la care se expune Putin

Dar, în timp ce Putin pare să se dubleze în Ucraina, conflictul prezintă unele pericole reale pentru conducerea liderului de la Kremlin. S-a identificat destul de direct cu războiul, notează Hill, și nu își poate permite să arate ca un învins. Dacă începe să-și piardă sprijinul din partea elitelor ruse, puterea lui ar putea scădea.

Occidentul a parcurs un drum lung din februarie în înțelegerea mizei din Ucraina, spune Hill, dar lumea încă nu a înțeles pe deplin întreaga provocare pe care o pune președintele rus. Putin trebuie controlat, spune Hill, dar asta nu se va întâmpla decât dacă instituțiile internaționale înființate în urma celui de-al Doilea Război Mondial vor evolua astfel încât să-l poată stăpâni.

„Acesta este un conflict între mari puteri, al treilea conflict între mari puteri din spațiul european în puțin peste un secol”, spune Hill. „Este sfârșitul ordinii mondiale existente. Lumea noastră nu va mai fi la fel ca înainte.”

„Ori de câte ori are un eșec, Putin își dă seama că poate scăpa de asta, că poate întoarce lucrurile. Asta se datorează parțial pregătirii sale ca agent KGB. Cheia este adaptarea“, spune Hill.

„În mintea lui, Putin încă mai crede că are mai mult joc de jucat. Scopul lui este să iasă din acest război în condițiile lui. Ceea ce vedem acum, cu anexările și marele discurs pe care l-a ținut pe 30 septembrie este foarte clar. El vede acest conflict ca pe un război complet cu Occidentul și este încă neclintit cu privire la eliminarea Ucrainei de pe hartă și din afacerile globale. De asemenea, este clar că nu are nicio intenție să renunțe la Donețk și Lugansk, Herson și Zaporojie, precum și Crimeea, pe care a luat-o deja și a declarat-o deja ca parte a Rusiei din timpuri imemoriale“, spune analista.

Cât despre ultimele ieșiri ale patronului Tesla, Hill spune că „este foarte clar că Elon Musk transmite un mesaj pentru Putin. A avut loc o conferință la Aspen la sfârșitul lunii septembrie când Musk a oferit o versiune a ceea ce era în tweetul său – inclusiv recunoașterea Crimeei ca rusă, deoarece este în mare parte rusă din anii 1780 – și sugestia ca regiunile ucrainene Herson și Zaporojie să fie negociate, pentru că ar trebui să fie garantată aprovizionarea cu apă în Crimeea. El a făcut această sugestie înainte de anexarea de către Putin a acestor două teritorii pe 30 septembrie. Era o referință foarte specifică. Herson și Zaporojie controlează în esență toate rezervele de apă către Crimeea. Crimeea este o peninsulă uscată. Are acvifere, dar nu are râuri. Este dependentă de apa din râul Nipru care curge printr-un canal din Herson. Este puțin probabil ca Elon Musk să știe el însuși despre asta. Referirea la apă este atât de specifică încât acesta este în mod clar un mesaj al lui Putin“, subliniază experta.

Elon Musk transmite mesajul lui Putin

„Acum, există mai multe motive pentru care intervenția lui Musk este interesantă și semnificativă. În primul rând, Putin face acest lucru frecvent. El folosește oameni de seamă ca intermediari pentru a simți mediul politic general, pentru a testa practic modul în care oamenii vor reacționa la idei. Henry Kissinger, de exemplu, a avut interacțiuni direct cu Putin și a transmis mesaje. Putin folosește adesea diverși intermediari de încredere, inclusiv tot felul de oameni de afaceri. Am avut intermediari trimiși să discute lucruri cu mine în timp ce eram la guvernare.

Aceasta este o piesă clasică a lui Putin. Este doar fascinant, desigur, că este vorba de Elon Musk în acest caz, pentru că, evident, Elon Musk are o mulțime de urmăritori pe Twitter. El are o reputație de lungă durată în Rusia prin Tesla, programele spațiale SpaceX și, de asemenea, prin Starlink. Este unul dintre cei mai populari bărbați din sondajele de opinie din Rusia. În același timp, el a jucat un rol foarte important în sprijinirea Ucrainei prin furnizarea de sisteme de internet Starlink Ucrainei și a menținut telecomunicațiile în Ucraina, plătite parțial de guvernul SUA. Elon Musk are o pârghie enormă, precum și o proeminență incredibilă. Putin se joacă ego-urile oamenilor mari, le dă sentimentul că pot juca un rol. Dar, în realitate, ei sunt doar transmițători direcți ai mesajelor lui Vladimir Putin“, spune Hill.

„Putin scurtcircuita procesul diplomatic. Toate acestea reprezintă un efort de a-i determina pe americani să iasă singuri din război și să predea Ucraina și teritoriul ucrainean Rusiei“, mai spune aceasta.

„Ceea ce încearcă Putin să facă este să ne facă să vorbim despre amenințarea războiului nuclear în loc de ceea ce face el în Ucraina. El dorește ca SUA și Europa să ia în considerare, așa cum spune el, riscurile cu care ne-am confruntat în timpul crizei rachetelor din Cuba sau a crizei eurorachetelor. El vrea să ne confruntăm cu perspectiva unui mare război al superputerilor. Soluția lui este să aibă o diplomație secretă, așa cum a fost în timpul crizei rachetelor din Cuba, și să avem un compromis direct între Statele Unite și Rusia. Dar aici nu există niciun impas strategic. Acesta este șantaj nuclear pur. Trebuie să ne asigurăm că nu va avea efectul pe care și-l dorește cu acest prag nuclear“, recomandă Fiona Hill.