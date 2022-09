Uniunea Europeană e pe cale să rămână fără stocuri de armament avertizează șeful diplomației europene

Stocurile de armament ale Uniunii Europene sunt din ce în ce mai scăzute, din cauza faptului că țările membre continuă să trimită arme și muniții în Ucraina, a avertizat principalul diplomat Josep Borrell.

În timpul unei dezbateri la care au participat parlamentarii europeni, Borrell, care este șeful politicii externe a UE, a îndemnat statele membre să-și coordoneze mai bine cheltuielile cu echipamentele militare.

„Stocurile militare ale majorității statelor membre au fost, nu aș spune epuizate, dar epuizate într-o proporție mare, pentru că am furnizat o mulțime de capacități ucrainenilor. Trebuie să fie reumplute. Cel mai bun mod de reumplere este să facem acest lucru împreună. Va fi mai ieftin”, a anunţat acesta, potrivit The Guardian.

Borrell a recunoscut că UE ar fi trebuit să înceapă să antreneze forțele armate ale Ucrainei cu un an în urmă, cu câteva luni înainte ca Rusia să lanseze invazia, după ce mai multe țări membre au solicitat o astfel de operațiune.

„Din nefericire, nu am făcut-o, iar astăzi regretăm. Regretăm că în august anul trecut nu am dat curs acestei cereri, nu am îndeplinit această cerere”, a mai spus șeful politicii externe a UE.

Problemele logistice vor afecta în curând Ucraina și NATO

În primele luni după debarcarea în Normandia din iunie 1944, forțele aliate au avansat atât de rapid în Franța și Belgia încât s-au desprins de liniile lor de aprovizionare. Deci, în loc să lupte cu armata germană pe un front larg, generalul Dwight Eisenhower a fost nevoit să atace pe fronturi mai înguste. Și acest lucru a dus la faptul că războiul a durat chiar și în 1945.

Problemele logistice vor afecta în curând Ucraina și NATO. Este foarte posibil ca acest lucru să-i forțeze să-și schimbe strategia, scrie generalul de brigadă în retragere al Armatei SUA și fost secretar de stat adjunct pentru afaceri militare și politice Mark Kimmitt într-un articol pentru Wall Street Journal.

Pe 19 august, Statele Unite au alocat încă 775 de milioane de dolari ajutor pentru Ucraina. Acest pachet include rachete antitanc Javelin suplimentare, rachete pentru sistemele HIMARS și muniție de artilerie. În plus, Kievul a primit rachete antitanc TOW, precum și muniție pentru obuziere cu un calibru de 105 milimetri și mai mic. Cele mai recente sisteme sunt mai vechi și mai puțin „avansate” decât tehnologia care a fost transmisă până acum. Acest lucru poate indica faptul că rata de utilizare a armelor pe câmpul de luptă este înaintea producției. Iar surplusul, care ar putea fi transferat în Ucraina, este pe terminat. Dacă acesta este cazul, atunci NATO trebuie să facă ceva cu privire la epuizarea stocului său de arme avansate. Cel mai probabil, acest lucru va duce la faptul că războiul va fi mai lung și vor fi mai multe victime.

Ce opțiuni au aliații

Cu toate acestea, potrivit lui Kimmitt, există mai multe soluții. Una dintre ele este să înceapă să folosească stocurile de arme care au fost rezervate în cazul în care țările NATO trebuie să se apere. Se poate sublinia, mai ales în Europa, că este necesar transferul de arme în Ucraina pentru a opri Rusia. La urma urmei, este mai bine să folosești arme occidentale în Herson și nu în Cracovia.

A doua soluție este de a folosi „Legea producției de apărare” și de către europeni pentru a acoperi deficitul critic de arme și muniție. Stocurile de Javelin și rachete pentru sistemele HIMARS necesită o atenție specială. Cu toate acestea, din cauza termenelor de producție și a problemelor legate de lanțul de aprovizionare (fiecare Javelin conține mai mult de 250 de cipuri ), este puțin probabil ca astfel de eforturi să aibă rezultate tangibile pe termen scurt.

O altă opțiune este de a furniza Ucrainei arme suplimentare cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete ATACMS, F-16 și sisteme Patriot. Toate aceste arme fac posibilă atacarea țintelor în Crimeea și pe teritoriul Rusiei. Fără îndoială, această opțiune ar putea provoca o reacție din partea Moscovei, care până acum s-a abținut să facă mobilizare generală și, de asemenea, nu a folosit unele dintre armele sale. De asemenea, un astfel de pas poate zgudui unitatea NATO. Pentru că aliații din Europa nu vor să-și asume riscul de a escalada conflictul. Cu toate acestea, acesta poate fi încă un pas necesar. Pentru că dacă situația rămâne într-un impas, va consuma toate stocurile de arme.

A patra opțiune este cea mai neplăcută pentru președintele Volodimir Zelenski. Acesta ar presupune începerea negocierilor pentru o soluție diplomatică temporară fără (sau cu) concesii teritoriale. Este imposibil să negociezi cu Vladimir Putin. Cu toate acestea, atâta timp cât ambele părți cred că câștigă (sau cel puțin nu pierd), există puțină dorință de a se angaja în dialog. Cu toate acestea, Zelenski trebuie să recunoască faptul că reducerea livrărilor de arme va avea un efect catastrofal asupra armatei ucrainene. Și nu este vorba doar de operațiuni pe câmpul de luptă. Ucrainenii vor primi un semnal că sprijinul extern este redus. Va fi neplăcut să începi să cauți o soluție diplomatică.

În războiul de mare intensitate de astăzi, logistica este călcâiul lui Ahile. Un antrenament bun, tactici inteligente și soldați curajoși sunt toate componente critice. Dar fără arme, alimente și combustibil, armata nu poate face nimic. Poate că asta se întâmplă acum, deoarece câmpul de luptă a devenit aproape static și o descoperire pare puțin probabilă