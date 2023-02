Luptă în teritoriul inamicului. Cum acționează batalionul ucrainean secret „Frăția“ pe teritoriul Rusiei

În Ucraina, există un batalion secret, „Frăția”, care îndeplinește sarcini în prima linie și chiar pe teritoriul Rusiei, scrie The Guardian, care a vorbit cu trei soldați ai acestor trupe speciale.

Ads

Dacă se va întâmpla ceva rău, Taras de 23 de ani, Vladislav de 21 de ani, și comandantul lor, Oleksi de 39 de ani, știu foarte bine că autoritățile ucrainene vor dezminți orice legătură cu ei. Ei sunt membri ai batalionului „Frăția”, un grup de voluntari al forțelor speciale ucrainene care luptă cu Vladimir Putin dincolo de linia frontului din Ucraina, adânc în inima Rusiei.

Misiunea lor variază de la răpirea oficialilor de rang înalt ai Kremlinului până la distrugerea infrastructurii militare cheie și doborârea avioanelor inamice pe teritoriul rus. Voluntarii din Bratstvo (Frăția) au un statut aparte, fiind tehnic independenți de armata ucraineană, dar acționează cot la cot cu forțele oficiale.

Poate părea ciudat ca un batalion ca al lor să-și facă publice poveștile. Dar, în tot ceea ce fac, există un singur mesaj pe care doresc să-l trimită.

Mesaj pentru Putin

Ads

„Ne este foarte ușor să trecem granița în Rusia”, spune zâmbind Vladislav, cel mai mic dintre cei trei.

Comandatul Oleksi spune că batalionul recrutează în principal civili sau îi culege pe cei care se remarcă din alte batalioane de voluntari. El spune că înțelege de ce misiunile lor trebuie să fie separate de cele oficiale ale armatei și serviciile secrete ucrainene.

Totul se reduce la nervozitatea Occidentului la gândul că Ucraina are capacitatea de a lovi în adâncul Rusiei, așa cum a fost evidențiat de dezbaterea îndelungată cu privire la furnizarea de tancuri Leopard 2 de către Germania și de refuzul SUA și al altora de a furniza avioane de luptă F16.

O mare parte din această anxietate din Occident este probabil legată de amenințarea Kremlinului de a folosi arme nucleare dacă „însăși existența statului este pusă în pericol".

Ads

Cu toate acestea, voluntarii Bratstvo nu se lasă descurajați și insistă ca Putin să se simtă în bătaia puștii pe propriul teritoriu.

În blugi, salopete și hanorace, ei beau cafea în parcul Taras Șevcenko din Kiev, vorbind despre aventurile lor, luând o pauză de la antrenament, planificare și misiuni. Singurul indiciu despre cine sunt ei este pistolul de pe șoldul lui Vladislav.

Datorită statutului lor neoficial, poveștile lor nu au putut fi verificate independent, dar sunt convingătoare și credibile. Sunt extraordinari și în curajul lor. Taras spune că s-a întors în urmă cu două săptămâni după „o operație simplă“, cum o califică el. „Grupul nostru trebuia să ducă o anumită cantitate de explozibili pe teritoriul Rusiei și să o lase într-un anumit loc”, spune el. Nu știu cui și pentru ce a fost destinat acest exploziv. Dar știu sigur că unii oameni din Rusia sunt gata să ajute ucrainenii ”.

Elicopter care transporta oficiali ruși, luat la țintă

„Am avut sarcina de a distruge un elicopter rusesc care transporta oficiali de rang înalt ai Ministerului rus de Interne", spune Taras.

Ads

„La prima încercare, vremea nefavorabilă a împiedicat vizorul laser să țintească cu precizie ținta. În plus, am avut probleme interne în cadrul grupului, discuții în contradictoriu, așa că am intrat pe teritoriul rusesc, dar ne-am întors, am ținut cont de greșelile noastre... și peste o săptămână am făcut o a doua încercare".

Grupul operativ format din cinci oameni a pornit la 7 dimineața, străbătând cu ușurință pădurile și câmpurile, pentru a trece în Rusia.

„Apoi am petrecut noaptea în locația respectivă, iar la ora 9 dimineața am auzit un elicopter. Aveam cu mine o mică dronă de recunoaștere și am avut confirmarea că era același elicopter”.

„Am tras cu un sistem portabil de rachete antiaeriene asupra elicopterului de la o distanță de 4 km. Din nefericire, nu am văzut lovitura, deoarece eram atât de departe, dar am auzit explozia. Apoi am fugit rapid de pe pozițiile noastre", a povestit Taras.

Indiferent dacă oficialii Kremlinului din elicopter au fost uciși sau nu, pentru Taras a fost o misiune de succes, deoarece batalionul și-a atins scopul: războiul era acasă la Putin.

Ads

„Am arătat că putem intra pe teritoriul Rusiei și le-am arătat rușilor că ucrainenii pot acționa", spune tânărul de 23 de ani.

Membrii batalionului au explicat că este foarte demoralizant pentru ruși să știe că sabotori ucraineni pot trage în comandanți lor, iar misiunile lor îi forțează să mobilizeze trupe pentru a-i găsi.

Ultima operațiune din Rusia, la care a participat Vladislav, a fost în urmă cu o lună în regiunea Belgorod, unde mai multe depozite de muniții au explodat în ultimele luni. Forțele operaționale mici, adesea doar patru sau cinci soldați, determină unde se află rutele sigure către Rusia, verificând circulația animalelor sau vorbind cu cei care au fost implicați în contrabandă înainte de război. Vladislav și tovarășii săi au primit sarcina „de a captura sau ucide pe unul dintre ofițerii de rang înalt ai FSB”.

„Acesta lucra aproape de granița cu Ucraina, dar pe teritoriul Rusiei", spune Vladislav. „Aveam traseul mașinii acestui ofițer rus și am decis să pregătim o ambuscadă".

Dar ofițerul FSB nu a mai apărut și au fost nevoiți să se întoarcă în Ucraina, însă în timp ce încercau să părăsească teritoriul rusesc au fost surprinși de forțele trimise de Putin la graniță.

Au reușit să ucidă trei polițiști de frontieră ruși și să îl rănească ușor pe altul, pe care l-au luat prizonier în Ucraina, în timp ce un membru al grupului de sabotori a fost împușcat în braț.

Cea mai grea pierdere

Dar nu întotdeauna totul merge conform planului. În ziua de Crăciun, patru dintre colegii lor - Iuri Goroveț, în vârstă de 34 de ani, Maksim Mihailov, în vârstă de 32 de ani, Taras Karpiuk, în vârstă de 39 de ani, și un nou venit la misiune, Bogdan Liagov, în vârstă de 19 ani, au fost uciși în Briansk, Rusia.

Oleksi a aflat despre dezastru pentru prima dată când, pe 26 decembrie, pe canalele rusești Telegram au apărut fotografii cu colegii lor morți întinși în zăpadă. Agenția rusă „RIA Novosti” a relatat că bărbații aveau cu ei „puști de asalt SIG Sauer, echipamente de comunicații și navigație, precum și patru bombe cu o capacitate totală de aproximativ 40 kg în echivalent TNT”.

Potrivit FSB, aceștia erau hotărâți să comită „acte de sabotaj și terorism”. FSB a publicat un videoclip care arată cadavrele împrăștiate printre pinii unei păduri rusești.

„Toată lumea a fost șocată”, spune Oleksi. „Au fost cei mai buni luptători ai noștri”.

Cauza morții lor rămâne necunoscută. Corpurile lor nu au fost găsite. Oleksi spune că operațiunile lor „sunt de fapt de două ori mai sigure decât cele efectuate de forțele armate ucrainene. Se pare că aceasta este o treabă foarte periculoasă, dar ne pregătim foarte serios pentru asta”, spune el.

Importanța rolului lor, în ciuda faptului că este negat de guvernul de la Kiev și nu este agreat de capitalele occidentale, este evidentă pentru ei.

„Cititorii occidentali s-ar putea aștepta ca noi să aruncăm în aer Kremlinul, dar până acum nu este cazul”, spune Taras. Cred că este necesar să începem cu sarcini mici, iar apoi să trecem la altele mai complexe. Un prieten de-al meu are o vorbă: „Pentru a distruge o bază militară inamică, trebuie mai întâi să arunci în aer cușca câinelui”.