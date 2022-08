The Economist: Ucraina și Rusia au nevoie de noi soldați. Cine îi va antrena mai repede?

Ambele armate au propriile lor probleme de reaprovizionare, dar rușii par să stea mai rău decât ucrainenii la acest capitol.

După șase luni de război, armatele ucrainene și ruse sunt epuizate. Forțele lor se întind de-a lungul liniei frontului, a cărei lungime depășește o mie de kilometri. Controlul asupra teritoriilor nu s-a schimbat prea mult în ultimele săptămâni. Rezultatul războiului va depinde parțial de care dintre părți va fi capabilă să-și înlocuiască pierderile și să-și sporească numărul soldaților mai repede, scrie The Economist.

Ucraina vrea să lanseze o contraofensivă la scară largă în săptămânile următoare. Pentru aceasta, trebuie să formeze o jumătate de duzină de noi brigăzi mecanizate și de tancuri, a spus expertul Institutului Internațional de Studii Strategice Franz-Stefan Gadi. O brigadă este formată de obicei din 4.000 de soldați. Ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, a spus că armata ucraineană are 700.000 de soldați. Iar dacă lor se adaugă grănicerii și Garda Națională, numărul total al forțelor va ajunge la un milion. Singura problemă este că o mică parte din aceste trupe au abilitățile și experiența necesare pentru a conduce bătălii serioase. Și de aceea sunt necesare antrenamente în străinătate.

Marea Britanie încearcă să antreneze 10.000 de recruți ucraineni în 120 de zile pe terenuri de antrenament relativ sigure în întregul regat. Armata canadiană poate fi văzută și în apropierea locurilor de manevră din Kent. Danemarca, Estonia, Finlanda, Norvegia, Noua Zeelandă și Suedia au anunțat, de asemenea, că își trimit instructorii. Până în acest moment, aproximativ 2.000 de soldați ucraineni au fost antrenați și au plecat în Ucraina. Marea majoritate a recruților nu au experiență militară. Li se predă tacticile de bază ale infanteriei de dimineața până noaptea târziu. Majorul Craig Gatton a spus că antrenamentul este lent și complet. O atenție deosebită este acordată stăpânirii abilităților de tragere și tratării rănilor pe teren.

Soldații ruși, trimiși nepregătiți pe front

Sunt mulți oameni pregătiți de luptă în Ucraina. Rusia se află într-o situație mai dificilă. Oficialii occidentali spun că mai mult de jumătate dintre brigăzile rusești și alte unități din Ucraina au mai puțin de 60% din oameni și echipamentele inițiale, ceea ce le face „ineficiente” în îndeplinirea sarcinilor lor. Vladimir Putin nu vrea să declare oficial război, ceea ce i-ar permite să trimită pe front tineri din toată Rusia. În schimb, el caută voluntari și pentru asta trebuie să ofere solde mari.

Aproximativ jumătate din regiunile Rusiei formează astfel de batalioane. În unele locuri, mândria națională locală este manipulată pentru a forma unități de luptă. Multe dintre noile batalioane sunt subordonate Corpului III de Armată, care are sediul în Mulino, lângă Nijni Novgorod. Cu toate acestea, The Economist scrie că terminologia este înșelătoare. Corpul de armată are de obicei 15-20 de mii de soldați. Noul corp rusesc este mult mai mic. Potrivit lui Tom Bullock de la compania de informații Janes, chiar și termenul „batalion de voluntari” este de asemenea folosit incorect. El indică exemplul batalionului „Tigru” din regiunea Primorski. Doar 65 de soldați ai acestui batalion au fost instruiți înainte de a fi trimiși la Rostov, lângă granița cu Ucraina. Acolo li s-au alăturat 130 de luptători absolut nepregătiți.

Aceste noi unități sunt mai bine pregătite și echipate decât multe dintre cele pe care Putin le-a aruncat în luptă în aprilie și mai. Potrivit lui Rob Lee, expert la King's College din Londra, la vremea aceea rușii au fost trimiși la război împotriva Ucrainei după doar câteva zile de antrenament. Cu toate acestea, nici noile unități nu pot fi o forță redutabilă de luptă. Teoretic, batalioanele Corpului III de Armată al Federației Ruse trebuiau să facă pregătire timp de câteva săptămâni. Dar plângerile de pe rețelele de socializare indică faptul că cel puțin unele dintre ele au fost pregătite doar pentru o săptămână. Standardele au scăzut, de asemenea, drastic.

„Mulți dintre cei recrutați sunt bătrâni, bolnavi sau într-o formă fizică precară”, a spus Bullock.

În schimb, recruții ucraineni care sunt instruiți în Marea Britanie sunt, în medie, tineri de 20 de ani. Și urmează câteva săptămâni de pregătire militară. Desigur, acest lucru nu poate fi comparat cu cele două-trei luni de pregătire de infanterie pe care le fac soldații americani și europeni. Dar calitatea instruirii în Marea Britanie este, cel mai probabil, mult mai bună decât în ​​Mulino.

Antrenamentul britanic se concentrează pe metodele de luptă în orașele la care soldații ucraineni vor participa probabil la încercările de eliberare a Hersonului sau de a apăra Bakhmut. Bătăliile din oraș sunt foarte distructive. Instructorii britanici încearcă să-i învețe pe soldați să lupte pentru a nu lăsa infrastructura în ruine.

„ Aceasta este patria ucrainenilor, ei vor să-și păstreze casele ”, a spus comandantul de brigadă Justin Stenhouse.

Tactica britanică este combinată cu cea ucraineană

Unii dintre soldații antrenați în Marea Britanie vor forma noi brigăzi de rezervă, alții vor fi trimiși pe front pentru a înlocui pierderile. Un general britanic a declarat publicației că există amenințarea că mulți dintre acești soldați ucraineni subantrenați vor fi răniți sau uciși. Pentru că le lipsește experiența și duritatea. În plus, doar luptătorii nu sunt de ajuns. Poate exista o lipsă de vehicule blindate, muniție și ofițeri. Chiar și cei mai motivați și antrenați infanteriști au nevoie de protecție, putere de foc și conducere.

Cu toate acestea, situația Ucrainei, cel puțin în ceea ce privește personalul, se îmbunătățește cu siguranță. Pe 29 august, miniștrii apărării din UE vor discuta despre posibilitatea lansării unei alte misiuni de instruire pentru armata ucraineană. Rusia ajunge la un platou. Mobilizarea voluntarilor i-a permis să adune destui luptători pentru a menține un avans lent în Donbas și a proteja linia de apărare din sud. De asemenea, Occidentul avertizează că o mare parte din soldații ruși răniți, care se ridică la zeci de mii, ar putea reveni pe front. Dar Lee indică acumularea problemelor pe termen lung pentru Rusia. Majoritatea soldaților disperați sau submotivați și-au depus deja rapoartele de încheiere a contractelor.

Mai mult decât atât, recruții sunt cu greu antrenați, pentru că cei mai buni ofițeri sunt pe front în Ucraina. Și, evident, anul acesta va fi un număr mult mai mic de persoane dispuse să semneze un contract. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât aceste probleme vor deveni mai mari. Expertul de la think tank-ul RAND, Dara Massicot, consideră că, chiar dacă Putin va anunța începerea mobilizării în Rusia, va fi o chestiune de luni, sau poate chiar de un an, până când aceasta se va reflecta pe front. De asemenea, numărul nu determină neapărat cursul războiului. Soldații care apără supraviețuirea țării lor sunt mai motivați. Maiorul Gatton, care antrenează soldați de 30 de ani, s-a declarat impresionat de etica în muncă a armatei ucrainene.