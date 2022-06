Noua geografie a elitei ruse. Dubai a devenit „Dubaisk“

Orașele europene au fost locuri de joacă pentru superbogații Rusiei. Dar sancțiunile au închis o mare parte din lume pentru ei.

Înainte de invazia Ucrainei, avioanele private care decolau de la Moscova zburau spre Paris, Milano și Geneva mai des decât oriunde altundeva.

Dar după 24 februarie, când Europa a început să-și închidă spațiul aerian pentru avioanele rusești, rușii bogați se îndreaptă spre Asia Centrală și Orientul Mijlociu, mai ales.

Până în mai, o nouă geografie a elitei ruse luase contur, arată datele despre aproape 2.000 de zboruri analizate de The New York Times. Acea lume are un singur centru clar: Dubai.

După invazia rusă, amenințarea cu închiderea granițelor, sancțiuni internaționale și închisoare au determinat zeci de mii de oameni să fugă din Rusia.

Jurnaliştii, activiştii şi lucrătorii din domeniul tehnologiei s-au îndreptat spre Armenia, Georgia şi Turcia – ţări din apropiere, relativ accesibile, care permit ruşilor să intre fără vize. În Europa, țări precum Germania și Letonia au primit ruși temându-se de persecuția de acasă.

Dubaiul, destinația preferață a superbogaților ruși

Dar o altă cohortă de ruși – inclusiv magnați de afaceri și celebrități – a făcut din Dubai, cel mai mare oraș din Golful Persic, destinația lor principală.

Înainte de invazie, doar 3% dintre zborurile private care plecau din Rusia au avut ca destinație Emiratele Arabe Unite, în principal către Dubai, potrivit unei analize NYT pe baza a mii de înregistrări de la RadarBox.com, o companie de urmărire a zborurilor. Această cifră a crescut la 6% în săptămânile de după începerea invaziei și la 14% până în mai.

Înregistrările oferă dovezi izbitoare că sancțiunile occidentale asupra războiului din Ucraina au reușit să schimbe drastic viețile și obiceiurile elitei ruse. Analiza surprinde atât avioane private, cât și avioane închiriate de companii comerciale, deși modelele de zbor sugerează că majoritatea avioanelor sunt proprietate privată.

Înainte de invazia din 24 februarie, chiar și pe fondul înghețului profund al relațiilor dintre Rusia și Occident, locurile de lux din Marea Britanie, Franța și Elveția au oferit refugii pentru superbogații Rusiei. Dar acum, cu spațiul aerian european închis pentru avioanele rusești și cu țările europene confiscând bunurile oligarhilor ruși, zilele de zbor la Geneva pentru o excursie de cumpărături de weekend par să s-au încheiat.

Emiratele Arabe Unite, Kazahstan și Turcia, destinații de top

În schimb, în ​​modelele de zbor analizate de NYT, apare o geografie pentru bogații Rusiei. Kazahstan și Turcia, țări care nu s-au alăturat sancțiunilor împotriva Moscovei și care i-au primit pe oamenii de afaceri ruși care au părăsit țara, au devenit destinații de top. Azerbaidjanul, o fostă republică sovietică care încă întreține legături strânse atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, a beneficiat, de asemenea, de o creștere a călătoriilor cu avionul privat.

Dar nicio țară nu a înregistrat un salt atât de mare în numărul călătorilor ruși bogați ca Emiratele Arabe Unite, unde stațiunea și centrul financiar Dubai a devenit principalul hub care leagă Moscova de luxul și oportunitățile de afaceri.

„Mulți oameni nu au de ales”, a spus Daria Poligaeva, o jurnalistă rusă care s-a mutat în Dubai cu câțiva ani în urmă și acum vede sosind un val de compatrioți. „Este unul dintre puținele locuri în care îți poți transfera acum afacerea, unde există o piață, unde îți poți dezvolta afacerea și unde mai ai o piață de corporații internaționale”, a adăugat ea.

Companii multinaționale precum Goldman Sachs și Google și-au mutat angajații din Moscova în Dubai de la invazie. Unul dintre cei mai cunoscuți restauratori din Rusia lucrează la un nou proiect în Dubai

Vânzările de locuințe în Turcia au explodat

Dincolo de Emiratele Arabe Unite, Turcia a oferit un refugiu sigur pentru iahturile și avioanele oligarhilor ruși chiar dacă vinde drone letale armatei Ucrainei.

Vânzările de locuinţe în Turcia au urcat în mai cu 107,5%, la 122.768, comparativ cu perioada similară din 2021, arată datele publicate miercuri de Institutul de Statistică, ruşii fiind principalii cumpărători, pentru a doua lună consecutiv, transmite Reuters.

Vânzările către străini au urcat cu 235,7%, principalii cumpărători fiind ruşii, cu 1.275 locuinţe în mai, de la 1.152 în aprilie. Ei sunt urmaţi de iranieni şi irakieni. Ruşii şi ucrainenii au achiziţionat peste 25% din locuinţele cumpărate de străini.

Ruşii bogaţi investesc în sectoarele imobiliare din Turcia şi Emiratele Arabe Unite, căutând un paradis financiar în urma războiului din Ucraina şi a sancţiunilor occidentale. Oficialii din sectorul imobiliar susţin că vânzările către străini au crescut înainte de intrarea în vigoare, săptămâna aceasta, a legii care prevede creşterea plafonului privind valoarea minimă de achiziţionare a unei locuinţe de la 250.000 la 400.000 dolari. Străinii vor să beneficieze de schema Guvernului prin care se acordă cetăţenie turcă celor care cumpără locuinţe.

Vânzările de locuinţe către străini aduc valută economiei Turciei, sprijinind moneda naţională, aflată sub presiune.

Oficialii din sectorul imobiliar estimează că în 2021 au intrat în economie 10 miliarde de dolari datorită vânzărilor de locuinţe către străini, acestea situându-se la 58.576 unităţi.

Datele din mai arată şi o creştere a vânzărilor de proprietăţi ipotecate, cu 177,8% comparativ cu perioada similară din 2021, reprezentând 23,9% din totalul vânzărilor, arată datele Institutului de Statistică.

Kazahstanul, cea mai mare țară din Asia Centrală după zonă, a devenit un alt hub pentru afacerile rusești. Este locul în care gigantul american de consultanță McKinsey a mutat inițial sute de angajați ai biroului său din Moscova, când a ieșit de pe piața rusă în această primăvară, și a fost a treia cea mai populară destinație pentru avioanele private care au plecat din Rusia după invazie.

În ciuda sancțiunilor internaționale și a închiderii spațiului aerian, unii dintre cei mai importanți oligarhi ai Rusiei au continuat să zboare în jurul lumii după invazie, sugerează analiza The New York Times.